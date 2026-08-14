El español Víctor Gómez renueva con el Braga hasta 2030

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Lisboa, 14 ago (EFE).- El Sporting de Braga anunció este viernes que ha renovado por dos temporadas más al defensa español Víctor Gómez, que a partir de ahora seguirá vinculado al club del norte de Portugal hasta 2030.

En un comunicado publicado en su página web, el Braga detalló que ha aumentado la cláusula de rescisión de Gómez, que ha pasado de 30 a 40 millones de euros.

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El equipo portugués describió al lateral derecho catalán "como uno de los elementos más relevantes" de la plantilla, y señaló que desde su llegada en 2022 -cedido por el Espanyol- "siempre ha sido un ejemplo de regularidad competitiva, ambición deportiva y capacidad de sacrificio en beneficio del colectivo".

Por su parte, Víctor Gómez declaró a los medios del club que este es "un paso importante" en su carrera, y se marcó como objetivo "mantener la regularidad a lo largo de la temporada".

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"Tenemos que seguir construyendo lo que veníamos haciendo desde la temporada pasada, hacer una buena campaña e intentar llegar lo más lejos posible en cada competición", afirmó.

Gómez, de 26 años, comenzó su formación en La Masía, pero luego pasó a la cantera del rival Espanyol, donde debutó como profesional y encadenó cesiones al Mirandés, al Málaga y al Braga.

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En Portugal, ganó una Copa de la Liga y, la temporada pasada, formó parte del once ideal de la Europa League, donde el equipo dirigido por el mallorquín Carlos Vicens llegó hasta las semifinales. EFE