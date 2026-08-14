El alcalde del PSOE de Rábano (Valladolid), de 91 años, dispuesto a repetir como candidato en 2027

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El alcalde socialista de Rábano (Valladolid), Juan García Benito, con 91 años, es uno de los más longevos de España y ha asegurado al secretario de Organización del PSOE provincial, Francisco Ferreira, que cree que se presentará como candidato de nuevo en las elecciones municipales de mayo de 2027, cuando ya habrá cumplido los 92.

El PSOE de Valladolid ha compartido un vídeo en redes sociales en el que el secretario de Organización visita Rábano, donde charla con su veterano alcalde, que llegó al cargo en 2007 y, tras un 'descanso' de cuatro años cuando dejó paso a un compañero de partido, regresó a la Alcaldía en 2023, en el que es su cuarto mandato.

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Como indica Ferreira en el vídeo, "en unos meses de nada tenemos que hacer listas" para las elecciones municipales y le pregunta qué van a hacer en Rábano, a lo que el regidor socialista le responde que cree que se va a presentar "otra vez".

Juan García Benito, que actualmente tiene 91 años, afrontará esas elecciones ya con 92 y si resulta elegido alcalde está dispuesto a llegar en el cargo a los 96 años al final del siguiente mandato.

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"Es una gran satisfacción a esta edad estar de alcalde y presentarte de alcalde siempre que tengas la cabeza en condiciones para seguir adelante", ha señalado García Benito, que ha querido en el vídeo animar "a todo el mundo, aunque sea mayor, que siga para adelante".

Para el alcalde de esta localidad de 170 habitantes situada en el Campo de Peñafiel, el PSOE es "donde mejor se pueden hacer las cosas para todo el mundo".

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Todo ello se enmarca en las jornadas previas a las Fiestas patronales en honor a San Roque, en las que explica que este año se han contratado dos orquestas y se ha preparado una carpa para que las peñas continúen la fiesta "hasta el amanecer" después de que concluyan las actuaciones musicales.