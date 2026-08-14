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Celades afirma que precisa "optimizar el tiempo" para “sacar rendimiento”

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Cádiz, 14 ago (EFE).- El entrenador del Cádiz, Albert Celades, afronta su estreno liguero ante el filial del Celta y precisa "optimizar el tiempo" para "sacar" el "mayor rendimiento" a su nuevo equipo.

El técnico catalán, que ha llegado esta misma semana al banquillo gaditano en sustitución de Imanol Idiakez, espera que se haya podido acelerar la adaptación de su equipo a sus nuevas ideas.

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Celades admitió este viernes en rueda de prensa que la preparación requiere paciencia, ya que “todo necesita su tiempo", señaló, antes de advertir que "en el fútbol no lo hay".

Ante esta situación, explicó que el Cádiz trata de "priorizar" los aspectos importantes y adaptarse para generar un “contexto adecuado".

Celades consideró "muy importante empezar bien" y destacó la predisposición de sus futbolistas en los primeros días de trabajo, con "ganas de trabajar", precisó.

Respecto a su propuesta futbolística, el entrenador cadista apostó por un equipo con iniciativa y capacidad para asumir el protagonismo con el balón, que sea "proactivo", aunque matizó que las posibilidades dependerán de los jugadores disponibles.

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Sobre el filial del Celta, rival de este sábado en Cádiz, Celades indicó que se encontrarán con un equipo que "juega muy bien", con futbolistas "dinámicos, agresivos y valientes", y destacó el trabajo realizado en la cantera del conjunto gallego.

El preparador del Cádiz espera un encuentro exigente ante un filial que llega "en una dinámica muy positiva", recordó, después del ascenso logrado la pasada temporada. EFE

jsb/agr/og

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