Amplio despliegue de medios aéreos por un incendio forestal en Lousame (A Coruña)

Santiago de Compostela, 14 ago (EFE).- Nueve agentes, trece brigadas, ocho motobombas, tres palas, dos técnicos, una unidad técnica de apoyo, cuatro aviones y nueve helicópteros combaten un incendio forestal en el Ayuntamiento coruñés de Lousame (A Coruña), en concreto en la parroquia de Lesende.
La Consellería del Medio Rural ha informado este viernes de la propagación del fuego, con una estimación de 20 hectáreas afectadas y un amplio despliegue de medios aéreos para contenerlo.
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Según indica este departamento del Gobierno gallego, el fuego se originó pasadas las cinco y media de la tarde. EFE
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