Xammar y Cardona, a dos puntos del podio en el estreno del Mundial de 470

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Redacción Deportes, 13 ago (EFE).- Los españoles Jordi Xammar y Marta Cardona, vigentes campeones del mundo, finalizaron en sexta posición, a dos puntos del podio, en el comienzo del Campeonato del Mundo de 470 este jueves tras una jornada de tres pruebas en Enoshima (Japón), mientras que Mas y De Maqua quedaron en el puesto 32º.

Tras una primera jornada en blanco el pasado miércoles debido a la falta de viento, este jueves sí pudieron competir. Xammar (RCN Barcelona) y Cardona (CN Arenal) consiguieron tres resultados entre los cinco primeros en las tres primeras mangas en la primera fase.

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Finalizaron a dos puntos del podio y a cuatro del liderato provisional, que en estos momentos ocupan los suizos Yves Mermod y Maja Siegenthaler.

El barcelonés Jordi Xammar se mostró satisfecho con sus tres pruebas en declaraciones recogidas por la Real Federación Española de Vela (RFEV), que calificó como un “buen día”, pese a las “difíciles condiciones" algo que "no era fácil”.

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"Creo que hemos tenido las prioridades muy claras y hemos logrado ejecutar nuestro plan. Va a ser una semana muy larga con estas condiciones. Estamos contentos con el inicio de hoy”, declaró por su parte la tripulante mallorquina.

El objetivo de Xammar y Cardona es revalidar el título mundial que conquistaron el año pasado en este Campeonato de 470 que se celebra en Enoshima (Japón).

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Asimismo, el estreno más complicado ha sido para la tripulación formada por los catalanes Tano de Maqua y Silvia Mas, que no consiguió navegar limpia en la primera parte de las pruebas y les hizo “llegar tarde a las presiones en unas condiciones marcadas por un viento de tierra muy rolón”, explicó la RFEV.

Este Campeonato del Mundo de 470 se trata de una de las principales citas de la temporada de vela olímpica, que cuenta con una participación récord de 74 tripulaciones de 28 países. EFE

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