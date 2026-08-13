Vivian, única baja en la última sesión previa al test de Bérgamo

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Bilbao, 13 ago (EFE).- El defensa Dani Vivian, que se recupera de una lesión muscular, ha sido la única baja en el último entrenamiento del Athletic Club previo al test de mañana viernes en Bérgamo frente al Atalanta con el que el equipo rojiblanco cerrará la pretemporada.

El central ha trabajado en el interior de las instalaciones de Lezama dentro del proceso de recuperación de la lesión insercional en el aductor largo de su pierna derecha, que le afecta prácticamente desde comienzo de la pretemporada y que le ha impedido participar en los siete amistosos disputados por el conjunto bilbaíno.

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En la sesión de este jueves, además, se han ejercitado al margen los canteranos Selton Sánchez, Iker Monreal y Johaneko Louis-Jean, que han completado esta fase de preparación a las órdenes de Edin Terzic y ayer jugaron con el Bilbao Athletic en Torrelavega un amistoso contra el Barakaldo.

La expedición rojiblanca viajará mañana viernes a Italia para disputar en el Estadio de Bérgamo (20:45 horas) el octavo y último amistoso antes de arrancar LaLiga el próximo día 22 en San Mamés frente al Sevilla, un partido en el que se pondrá además en juego el Trofeo Bortolotti.

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Tras el encuentro, Terzic ha programado una sesión de recuperación el sábado en Lezama (13:00 horas) y jornada de descanso para el domingo antes de empezar a preparar de manera específica el estreno liguero ante el conjunto sevillista. EFE

ibn/jas/ASC

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