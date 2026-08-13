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Piqué: "Dije que se escucharía el himno de la 'Champions' y sigo pensando lo mismo"

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Andorra La Vella, 13 ago (EFE).- Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, ha afirmado que sigue pensando que en El Prinicipado se escuchará "el himno de la Champions", pero que "todo es un proceso", del que están a la mitad.,

"Estoy en una etapa de mi vida que me lo puedo organizar mucho mejor que cuando compramos el club. En ese momento era jugador en activo y era complicado para mí. Las cosas han cambiado. Cuando llegué, y de una manera bastante descerebrada, dije que se escucharía el himno de la Champions, pero sigo pensando lo mismo y todo es un proceso. Estamos en la mitad", afirmó en una comparecencia con los medios antes del entrenamiento del equipo..

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Ante el comienzo de la temporada, el exjugador del Barcelona ha asegurado que en el club no se ponen límites, pero que son conscientes de lo complicada que es la categoría. Tenemos que hablar de hacer una buena temporada y obviamente no nos ponemos límites. Nos gusta ser muy ambiciosos, pero hablar de play-off con una liga de 42 jornadas es demasiado. La segunda división es muy complicada y lo sabemos".

El FC Andorra ha hecho 12 incorporaciones y ha perdido a Josep Cerdà (Mallorca) y Dani Villahermosa (Real Oviedo), un mercado de fichajes que Piqué considera "un buen trabajo".

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. "A nivel de mercado se ha hecho un gran trabajo. Tenemos un contexto muy especial en muchos sentidos y cuesta, ya que no somos unos de los referentes de la categoría. Estamos en una segunda división donde hay clubes muy importantes y, sobretodo, los que bajan que tienen presupuestos muy elevados y esto lo hace muy complicado para hacer un equipo con las máximas ambiciones", analizó.

"Nosotros siempre dijimos que no cogíamos el club como una inversión económica. Yo me siento el club, a nivel personal, como un proyecto muy nuestro. Sólo queremos tener el máximo éxito posible y para ello necesitamos a los mejores jugadores. Te intentas hacer fuerte y negocias para sacar la máxima cantidad posible, como hacen todos", añadió. EFE

vds/and/og

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