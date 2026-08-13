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Picó mantiene vivas sus opciones y Bautista se despide de los Mundiales de rítmica

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Redacción Deportes, 13 ago (EFE).- La debutante Daniela Picó concluyó este jueves su participación en la fase clasificatoria de los Mundiales de gimnasia rítmica con una actuación sólida que la sitúa provisionalmente en la décima posición del concurso completo, mientras que la olímpica Alba Bautista se quedó sin opciones de entrar en la final tras una jornada desafortunada en mazas y cinta.

Picó, de 18 años, completó un segundo día de competición muy regular en Fráncfort; en mazas, con el tema 'In the Navy', y ejecutó un ejercicio expresivo y de alto riesgo, asumiendo el lanzamiento simultáneo de ambas mazas con una sola mano, para obtener una nota de 27,850 puntos; posteriormente, cerró su concurso con la cinta con un registro de 26,650.

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Con el sistema de descarte de la peor nota de los cuatro aparatos, en su caso los 26,000 puntos en el ejercicio de pelota, la alcoyana suma un total de 81,450 puntos que la mantiene con opciones de entrar entre las 18 mejores.

La cara amarga de la jornada la protagonizó Alba Bautista. La gimnasta turolense cuyo objetivo era remontar para meterse en la final del concurso completo sufrió la caída de una maza a mitad de su rutina y reajustes en las recepciones, quedando con una nota de 24,750 puntos.

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En la cinta, pese a la precisión artística del ejercicio, una nueva caída en el tramo final certificó el fin de su participación mundialista.

La representación española afrontaba el segundo día tras un arranque condicionado por la jornada de este miércoles, donde Picó finalizó en la posición vigésimo primera, mientras que Bautista se posicionó en el lugar 28 de la tabla debido a los fallos cometidos tanto en aro como en pelota.

"El primer día no ha sido como me lo esperaba, pero el objetivo que tengo aquí es pasar entre las 18 mejores para poder hacer mis cuatro ejercicios lo mejor que pueda", declaró Bautista tras terminar la primera jornada.

La clasificación concluirá esta tarde con la actuación de los grupos restantes en aro y pelota, sesión tras la cual se confirmarán las 18 gimnastas que disputarán este viernes la final del concurso completo, que otorgará los primeros billetes olímpicos, y las ocho mejores de cada aparato que lucharán por las medallas este domingo. EFE

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