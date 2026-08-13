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Osasuna expresa su "absoluto desacuerdo" con la nueva fecha para el partido ante el Celta

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Pamplona, 13 ago (EFE).- Osasuna ha manifestado este jueves su "absoluto desacuerdo" con la nueva fecha fijada para el partido contra el Celta de Vigo, que finalmente tendrá lugar el 27 de agosto, y ha considerado que esa decisión le perjudica.

En un comunicado, el equipo pamplonés ha mostrado "su malestar ante LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por un cambio que perjudica los intereses del conjunto rojillo y obvia un acuerdo previo entre clubes".

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"El Club Atlético Osasuna quiere manifestar su absoluto desacuerdo con la nueva fecha señalada para el encuentro Celta-Osasuna, previsto para este domingo 16 de agosto. El mal estado del terreno de juego por la presencia de un hongo impide la disputa del encuentro en la fecha inicialmente señalada a pesar de los esfuerzos realizados por el club local, circunstancia que Osasuna entiende y comprende", ha indicado Osasuna.

Ha añadido que "la lógica de la situación, en la que evidentemente Osasuna y sus aficionados son la parte más perjudicada, lleva a buscar un nuevo emplazamiento para el partido o a señalar una nueva fecha en la que ambas entidades estén de acuerdo".

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"Tanto Celta como Osasuna acordaron que los días 24 o 25 de septiembre, coincidiendo con el parón de selecciones, era la fecha indicada para no sobrecargar el calendario de ambos conjuntos y permitir la adecuada recuperación de los jugadores en un periodo sensible en cuanto a lesiones como es el inicio de una nueva temporada", ha manifestado.

El club navarro ha asegurado que tanto LaLiga como la RFEF eran conocedoras de la existencia de este acuerdo entre clubes.

"Sin embargo, ni LaLiga ni la RFEF han sido sensibles a la petición realizada y han decidido, unilateralmente, que el partido se dispute el jueves 27 de agosto, obligando a Osasuna a jugar un partido el lunes 24 de agosto y otro el jueves 27 de agosto, con desplazamiento incluido, sin haber admitido siquiera la posibilidad de adelantar el encuentro Osasuna-Levante del 24 de agosto para dar más días de descanso", ha afirmado Osasuna.

En ese sentido, ha considerado que "el equipo más perjudicado por la suspensión del encuentro por causas totalmente ajenas a él es, de nuevo, el más perjudicado en el nuevo señalamiento".

Ha afirmado que el hecho de que una competición como LaLiga española decida un jueves, a tres días de un partido, un aplazamiento, "sigue la línea de los habituales movimientos de última hora en el calendario a los que desgraciadamente nos hemos acostumbrado por la falta de previsión y de seriedad".

"Pero que, además, tanto LaLiga como la RFEF obvien la existencia de un acuerdo entre clubes para la disputa del encuentro, cuando además Osasuna ha sido sensible a las circunstancias del Celta y había acordado con el equipo gallego una nueva fecha, es sencillamente una falta de respeto inadmisible", ha aseverado.

Ha agregado que esa "falta de respeto" se une en este caso "a la nula sensibilidad para modificar el señalamiento del Osasuna-Levante o la señalización en lunes de los dos primeros partidos como local esta temporada".

"No hay reglamento ni criterio ni explicación que pretenda darse que pueda sostener que, ante una fecha acordada por los dos clubes implicados, se tome una decisión que perjudique especialmente al que ya había resultado perjudicado por el inicial aplazamiento", ha incidido Osasuna.

"Ni tampoco que dicha decisión se venda como un acto 'en coordinación con los clubes'. Y todo ello a poco más de 48 horas de que ese equipo tenga un vuelo planificado para desplazarse hasta Vigo. Efectivamente no es fútbol, es LaLiga", ha concluido.

El partido Celta-Oasuna, de la primera jornada de LaLiga EA Sports, que debía disputarse en Balaídos, el próximo domingo a las 21:30 horas, se jugará finalmente el jueves 27 de agosto a las 20:30 horas. EFE

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