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Escribano y Morenito de Aranda salieron por la puerta grande

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Huesca, 13 ago (EFE).- Manuel Escribano y Morenito de Aranda salieron esta tarde por la puerta grande del coso taurino en la IV de Feria de la Albahaca de Huesca, mientras que el Cid se tuvo que conformar con una oreja.

Había expectación por ver qué juego daba la ganadería de Victorino Martín, que hacía trece años que no estaba en Huesca, y la verdad es que se esperaba mucho más de los toros ya que fueron nobles, fácil de torear, pero mostraron una flojera de manos alarmante y tan sólo el quinto de 582 kilos se mostró como un Vitorino.

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El Cid en el primo ante un toro que embestía hizo mejor faena con la mano derecha que con la izquierda, y lo probó menos con la izquierda. En general hizo una faena aseada pero no tuvo mucha suerte con la espada ya que le propinó al toro un pinchazo y en el segundo intento una estocada que le valió para recibir la primera oreja de la tarde.

En el cuarto toro el veterano matador no tuvo suerte con el astado ya que se le caía repetidas veces, manseando de las manos, aunque estuvo valiente, dándole pausa y espacio a su oponente para que el toro se repusiera. Dio algunos pases de calidad pero estuvo desacertado con el acero ya que le propinó tres pinchazos y un descabello.

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Manuel Escribano estuvo bien con el capote al recibir al toro puso muy bien el tercio de banderillas y se le vio con ganas de agradar al público sobre al tendido de sol. Con la izquierda hizo una faena breve ya que no se hacía con el toro, y además pinchó.

En el quinto de la tarde Manuel Escribano salió con la intención de resarcirse de buen hacer. Volvió a poner las banderillas que tanto agradan al público al dominar esta suerte, Y con la muleta hizo una buena faena con ambas manos. Toreó con temple, dando pausa y tiempo al toro, y se sintió a gusto realizando una faena larga de buen toreo, lo que junto a estar acertado con ella, cero le valió par a recibir las dos orejas y abrir la puerta grande.

Morenito de Aranda recibió al tercero de la tarde con una larga cambiada y con unas verónicas vistosas e interesantes. Toreó con la mano derecha, que es por donde mejor entraba el toro aunque no tuvo suerte ya que doblaba las manos fácilmente el Vitorino, y no transmitía absolutamente nada. Con la izquierda lo probó pero le dio más problemas y volvió a torear con la derecha sacando más partido con esa mano.

En el segundo toro que cerraba plaza Morenito de Aranda estuvo bien con el capote pero también se le volvía a caer el toro. Con la derecha le pudo sacar algunos pases, estando valiente y arriesgando, toreando de rodillas, probando con la muleta con las dos manos lo que valoró el público su voluntad para pedir la oreja que le fue concedida.

Ficha del festejo:

El Cid (azul marino), pinchazo y estocada (una oreja). Tres pinchazos y descabello (silencio)

Manuel Escribano (verde agua marina), estocada, dos descabellos, un aviso (silencio). Estocada (dos orejas).

Morenito de Aranda (verde oliva). Casi entera (una oreja). Estocada (una oreja).

Toros de la Ganadería de Victorino Martín. Nobles, toreables y flojos de manos. Los dos primeros muy normalitos. El tercero y el cuarto muy flojos de manos. El quinto, de 582 kilos, dio la vuelta la ruedo y fue el mejor de la Feria.

Prácticamente lleno en el coso taurino oscense.

EFE

mp/amd

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