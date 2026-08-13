Cuatro nuevos positivos de peste porcina africana elevan a 379 la cifra total en Cataluña

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Barcelona, 13 ago (EFE).- Cataluña ha registrado esta última semana cuatro nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes dentro de la zona de alto riesgo, elevando así a 379 los positivos detectados desde el mes de noviembre de 2025.

Los nuevos positivos de PPA se han localizado concretamente en la capital catalana (dos casos), Molins de Rei y Esplugues de Llobregat (Barcelona), según el balance semanal publicado este jueves por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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Desde la detección del primer brote, las autoridades han analizado un total de 11.029 jabalíes, de los que 10.650 han dado negativo, y no se ha detectado ningún caso positivo en cerdo doméstico.

El Govern ha destacado que siguen desarrollándose "intensas labores de búsqueda de cadáveres de jabalíes", así como las actuaciones para reducir las poblaciones de esta especie en la zona, principalmente mediante el empleo de trampas de captura y el control poblacional realizado por agentes rurales y cazadores formados.

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Asimismo, ha subrayado que se mantiene "un alto nivel de alerta con refuerzo de vigilancia pasiva y bioseguridad" en explotaciones de porcino y en poblaciones de jabalíes silvestres, tanto en Cataluña como en el resto de España. EFE

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