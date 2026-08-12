Noé Carrillo se retira lesionado antes del descanso por lesión de tobillo

A Coruña, 12 ago (EFE).- El centrocampista del Deportivo Noé Carrillo se retiró lesionó lesionado del encuentro amistoso ante Real Madrid, en el minuto 18 de la primera parte, tras sufrir una lesión en el tobillo izquierdo.
El canterano blanquiazul, una de las novedades en el once inicial de Antonio Hidalgo en el último amistoso de la pretemporada antes del debut liguero ante el Elche, se lesionó en una disputa con el lateral blanco Álvaro Carreras.
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Pese a ser atendido por los médicos en la banda de Riazor, Noé Carrillo tuvo que retirarse a los vestuarios apoyándose en dos integrantes del cuerpo técnico del Dépor. En su lugar entró el capitán Diego Villares. EFE
dmg/asc
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