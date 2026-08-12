Monchi no descarta fichajes antes del estreno liguero

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 12 ago (EFE).- El director general deportivo del Espanyol, Ramón Rodríguez 'Monchi', ha asegurado este miércoles que no descarta fichajes antes del debut liguero, este domingo contra el Levante en el RCDE Stadium.

Monchi, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, ha comentado que "puede ser" que se sumen refuerzos, pero ha restado importancia a los fichajes de cara al partido: "Tampoco es algo que nos tiene que obsesionar. No va a cambiar el rendimiento del equipo porque llegue un jugador o dos. Debemos confiar en la base que hay".

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En este sentido, el responsable de la parcela deportiva ha explicado que la referencia debe ser los primeros 60 minutos frente al Coventry inglés, el último amistoso del verano. El cuadro catalán perdió 3-1, pero hasta el minuto 68 el anfitrión estuvo por detrás en el marcador.

Preguntado por si alguno de los fichajes que puede llegar será diferencial, Monchi ha señalado que el trabajo de su departamento es "configurar la mejor plantilla posible" con los "argumentos" disponibles. "Debemos seguir trabajando hasta el día 1 de septiembre para mejorar la plantilla", ha indicado.

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Respecto a si serán futbolistas en propiedad o cedidos, el responsable de la parcela deportiva no ha concretado el perfil: "Ya veremos. Si yo pudiera hacer todas las operaciones con cedidos con opción de compra sería perfecto. Es como si te compras un piso y te dejan un año para que lo veas y después lo compras".

Monchi ha aclarado que hay "matices" en cada operación y ha recordado que el club debe "cumplir" el límite salarial. "Estamos trabajando con todos estos parámetros. Me hubiera gustado tener dos o tres fichajes ya aquí, pero entiendo que el mercado te marca unas directrices que tienes que seguir", ha recordado.

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El director general deportivo ha apuntado que los futbolistas pretendidos están "señalados", pero ha matizado que "a día de hoy" no se dan "las circunstancias" para atar las operaciones. "Me hubiera gustado tener la plantilla lista al cien por cien", ha desvelado, apostando por la prudencia.

Por el momento, el Espanyol ha realizado cuatro fichajes en este mercado de verano: los centrocampistas Àlex Calatrava y Gabriel Moscardo, brasileño, el lateral izquierdo neerlandés Quilindschy Hartman y el defensa central Unai Núñez. EFE

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