Gorrotxategi vuelve a los entrenamientos

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San Sebastián, 12 ago (EFE). El centrocampista de la Real Sociedad Jon Gorrotxategi ha regresado a las sesiones de entrenamiento tras superar sus molestias de pubalgia.

El eibartarra ha pisado por fin el césped junto a sus compañeros en la sesión matinal de este miércoles, dejando atrás semanas de trabajo individualizado y de incertidumbre sobre su estado físico y disponibilidad.

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'Gorrotxa' ya arrastraba problemas físicos desde la temporada pasada, lo que le obligó a perderse los dos últimos encuentros ligueros ante Valencia y Espanyol.

El mediocentro, de 24 años, no ha podido disputar todavía ningún partido preparatorio a las órdenes de Matarazzo y podría estrenarse el próximo sábado ante el Chelsea en el último encuentro previo al inicio liguero.

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A pesar de haber completado ya su primera sesión junto a sus compañeros, no es seguro que pueda estar disponible para el partido correspondiente a la primera jornada de liga ante el Real Betis, en el Estadio de La Cartuja.

Su vuelta se produce en una semana en la que también se ha podido ver el regreso de jugadores como Pablo Marín, que también volvía de una lesión, o el de Mikel Oyarzabal, tras sus vacaciones. EFE

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