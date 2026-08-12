Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Altay Bayindir: "Cuando hablé con Claudio, mi única opción era fichar por el Celta"

Guardar

Vigo, 12 ago (EFE).- El internacional turco Altay Bayindir aseguró este miércoles, durante su presentación como nuevo portero del Celta, que la conversación con el técnico Claudio Giráldez le convenció para firmar por el conjunto gallego, al que llega cedido desde el Manchester United.

“Evidentemente tenía otras opciones antes de venir aquí, pero conocía la historia del club y cuando pude hablar con Claudio se me quedó como única opción venir aquí. Hablé con mis agentes y les dije que quería fichar por el Celta, dar mi vida por este club”, manifestó en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

El nuevo portero celeste admitió que “todo” está siendo nuevo para él en Vigo, pero los compañeros le están ayudando “muchísimo” para que su adaptación sea lo más rápida posible.

“Siempre me gusta dar lo mejor de mí y ser el mejor portero posible. Ahora, lo más importante para mí es aprender español. Ya empecé con las clases para entender a mis compañeros y expresarme bien con ellos. Soy un jugador que siempre me gusta dar lo mejor de mí”, indicó.

PUBLICIDAD

En este sentido, restó importancia a los pocos minutos que ha tenido durante su etapa en Old Trafford porque “sé que es difícil ser suplente, pero uno siempre tiene que pensar en ayudar al equipo y para eso importante hacer tu trabajo de la mejor manera posible en cada momento”.

Altay Bayindir, además, señaló que la participación del Celta en la Liga Europa también ha influido en su decisión de venir a Balaídos, donde espera firmar “una gran temporada”.

Por su parte, el director deportivo del Celta, el mexicano Marco Garcés, agradeció al turco “el esfuerzo” que ha realizado para recalar en el conjunto gallego, al que dijo que aportará “competitividad” en la portería para afrontar “tres competiciones muy importantes”.

“El Manchester United paga una parte de su ficha y nosotros tenemos una opción de compra al finalizar la temporada”, desveló el máximo responsable del área deportiva. EFE

dmg/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Como cada miércoles, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Eclipse solar total, en directo | Última actualización de la Aemet: cielos poco nubosos salvo en el área cantábrica y los litorales gallego y valenciano

España mira al cielo para contemplar un espectáculo único, eso sí no exento de riesgo: ha de hacerse con gafas homologadas

Eclipse solar total, en directo | Última actualización de la Aemet: cielos poco nubosos salvo en el área cantábrica y los litorales gallego y valenciano

Cuál es el precio de la luz en España para este jueves

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Cuál es el precio de la luz en España para este jueves

Un hospital de Barcelona desarrolla una nueva herramienta que predice la recuperación del paciente tras sufrir uno de los ictus más graves

La nueva escala asigna una puntuación de 0 a 10 según las áreas cerebrales que han recuperado el riego sanguíneo

Un hospital de Barcelona desarrolla una nueva herramienta que predice la recuperación del paciente tras sufrir uno de los ictus más graves

La playa sin vistas al mar: el rincón del Cantábrico que depende de las mareas y su ‘bufar’ alerta a los aldeaños

Entre prados, cuevas y acantilados aparece una playa de lo más peculiar que parece pertenecer a otro paisaje

La playa sin vistas al mar: el rincón del Cantábrico que depende de las mareas y su ‘bufar’ alerta a los aldeaños
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

El Partido Socialista de Marruecos responsabiliza a su gobierno por la precariedad que empuja a migrar y señala a Soros por el cruce masivo a Ceuta

Alemania quiere ampliar los poderes de acción de su aparato de inteligencia por el “conflicto híbrido” con Rusia y otros “adversarios que no respetan ninguna regla”

De dónde nace el temor al espionaje chino por la fábrica de coches eléctricos de SAIC Motor junto a la base naval de Ferrol

El ministro de Justicia de Marruecos, sobre Ceuta y Melilla: “Cada vez que nos reunimos con España planteamos la cuestión. Seguimos reivindicando nuestros territorios”

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Si el inquilino no te paga tienes que declarar el alquiler a Hacienda”

David Jiménez, abogado: “Si el inquilino no te paga tienes que declarar el alquiler a Hacienda”

Las mujeres jóvenes son el grupo más progresista de España; los hombres jóvenes, el más conservador

Natalia Lara, experta en finanzas: “La forma más inteligente de usar una tarjeta de crédito es fingir que no lo es”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las mujeres jóvenes estudian más que nunca, pero ganan menos y trabajan más a tiempo parcial

DEPORTES

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se les trata cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se les trata cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

Bombazo Alcaraz: el jefe médico italiano de tenis cuestiona su lesión y apunta a una “debilidad mental”

Marta García, plata en los 5.000 metros: de aparcar el MIR a convertirse en una de las mejores fondistas de Europa

El Real Madrid femenino ya conoce su camino en la Champions League: evita los ‘cocos’ y le favorece el factor campo

El problema del coche de Fernando Alonso, según el exjefe de Aston Martin: “Necesitamos remontarnos unos cinco años atrás”