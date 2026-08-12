Altay Bayindir: "Cuando hablé con Claudio, mi única opción era fichar por el Celta"

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Vigo, 12 ago (EFE).- El internacional turco Altay Bayindir aseguró este miércoles, durante su presentación como nuevo portero del Celta, que la conversación con el técnico Claudio Giráldez le convenció para firmar por el conjunto gallego, al que llega cedido desde el Manchester United.

“Evidentemente tenía otras opciones antes de venir aquí, pero conocía la historia del club y cuando pude hablar con Claudio se me quedó como única opción venir aquí. Hablé con mis agentes y les dije que quería fichar por el Celta, dar mi vida por este club”, manifestó en rueda de prensa.

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El nuevo portero celeste admitió que “todo” está siendo nuevo para él en Vigo, pero los compañeros le están ayudando “muchísimo” para que su adaptación sea lo más rápida posible.

“Siempre me gusta dar lo mejor de mí y ser el mejor portero posible. Ahora, lo más importante para mí es aprender español. Ya empecé con las clases para entender a mis compañeros y expresarme bien con ellos. Soy un jugador que siempre me gusta dar lo mejor de mí”, indicó.

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En este sentido, restó importancia a los pocos minutos que ha tenido durante su etapa en Old Trafford porque “sé que es difícil ser suplente, pero uno siempre tiene que pensar en ayudar al equipo y para eso importante hacer tu trabajo de la mejor manera posible en cada momento”.

Altay Bayindir, además, señaló que la participación del Celta en la Liga Europa también ha influido en su decisión de venir a Balaídos, donde espera firmar “una gran temporada”.

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Por su parte, el director deportivo del Celta, el mexicano Marco Garcés, agradeció al turco “el esfuerzo” que ha realizado para recalar en el conjunto gallego, al que dijo que aportará “competitividad” en la portería para afrontar “tres competiciones muy importantes”.

“El Manchester United paga una parte de su ficha y nosotros tenemos una opción de compra al finalizar la temporada”, desveló el máximo responsable del área deportiva. EFE

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