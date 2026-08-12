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3-1. El Barça eclipsa al Montpellier en el debut de Kerolin Nicoli

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Sant Joan Despí (Barcelona), 12 ago (EFE).- El Barcelona eclipsó al Montpellier este miércoles con goles de Patri Guijarro, Claudia Pin y Mayssa Baha (3-1) en el primer amistoso de la pretemporada, que supuso el estreno de la brasileña Kerolin Nicoli con la camiseta azulgrana.

Tras un verano marcado por la despedida de jugadoras importantes como Salma Paralluelo, Ona Batlle, Mapi León y, sobre todo, Alexia Putellas, las 1.894 personas que acudieron al Estadio Johan Cruyff presenciaron el debut de Nicoli, el fichaje más caro de la historia de la sección, que entró en el minuto 78 y apenas pudo participar.

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También se presentó ante la afición 'culer' la recién llegada Renee Van Asten y redebutó Martina Fernández, repescada del Everton. En un equipo aún falto de ritmo y plagado de jóvenes del fútbol base, marcaron la diferencia Patri Guijarro, Claudia Pina y Caroline Graham Hansen, que fabricó los últimos dos tantos en sendas acciones individuales.

Todo ello, bajo la atenta mirada del jugador del Barça masculino Raphael Dias 'Raphinha', presente en la grada y equipado con una de las 1.500 gafas que el club repartió entre el público por la coincidencia del partido con el eclipse de este miércoles.

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El técnico Pere Romeu no pudo contar con las lesionadas Aitana Bonmatí, Laia Aleixandri y Kika Nazareth, ni con las jóvenes Serrajordi, Aïcha, Carla Julià, Noa Jiménez, Julia Torres y Rosalía, concentradas con la selección española sub-20 para preparar el Mundial que se disputará del 5 al 27 de septiembre en Polonia.

El Montpellier, un histórico alejado de la competitividad de hace unos años -décimo de doce equipos en la Liga gala el curso pasado-, acudió al Johan Cruyff decidido a presentar batalla. Se atrincheró atrás, cedió el balón y fue duro al choque, lo que desembocó en un inicio atropellado por las reiteradas faltas.

El Barça, que empezó los entrenamientos el 28 de julio y venía de una estadía de cinco días en Andorra, merodeaba el área, dueño absoluto del balón, pero le faltaba precisión en el último toque.

Fue a base de insistencia, tras varios intentos tímidos, que Patri marcó de rebote el 1-0 (min.45+2) en una acción embarullada dentro del área antes del descanso.

Lejos de desmoronarse, el Montpellier empató tras el receso en una acción aislada, una volea de Justine Rouquet desde la frontal que sorprendió a Cata Coll (1-1, min.51).

Sin inmutarse, el Barça continuó desplegando su juego y viró el ataque hacia la banda derecha, donde Caroline Graham Hansen rompió el partido a base de talento individual.

En las botas de la noruega nació el 2-1 (min.56), que culminó Claudia Pina tras un rebañar un rechace en el interior del área, y el 3-1 definitivo (min.84), obra de Mayssa Baha, que solo tuvo que presentar la bota frente a la portería para aprovechar el pase de Graham Hansen desde la línea de fondo.

Las vigentes campeonas de Europa todavía disputarán dos amistosos más, el sábado 15 a domicilio contra el Manchester City y el viernes 21 de agosto en el Trofeo Joan Gamper frente al Brighton inglés, antes de debutar en la Liga el día 30 contra el Tenerife. EFE

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