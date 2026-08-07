La Guardia Civil detiene a tres personas que llevaban en un yate a dos migrantes

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Ceuta, 7 ago (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha detenido este viernes a tres personas cuando pretendían cruzar el Estrecho de Gibraltar en un yate donde se ocultaban dos migrantes que habían entrado en la ciudad el 30 de julio.

Según han informado a EFE fuentes del instituto armado, la intervención ha sido llevada a cabo por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en el marco de las labores de control y vigilancia en el entorno marítimo por la crisis migratoria.

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Los agentes han sorprendido a una embarcación en cuyo interior había dos migrantes que iban a ser trasladados ilegalmente a la península.

En la operación ha sido detenido el patrón del yate así como otras dos personas más que iban a bordo por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. EFE

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