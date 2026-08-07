La FA prohíbe los muros alrededor del césped para evitar más tragedias

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Londres, 7 ago (EFE).- La federación inglesa de fútbol (FA, por sus siglas en inglés) ha prohibido la existencia de muros en los perímetros de los campos de fútbol de las divisiones inferiores para evitar más tragedias como la de Billy Vigar, excanterano del Arsenal y jugador del Chichester FC, que falleció en septiembre de 2025 al golpearse la cabeza con un muro en un partido de la Isthmian League Premier Division, es decir, la séptima división del fútbol inglés.

La FA explicó en un comunicado que los muros de ladrillo sólidos y determinadas barreras no serán permitidos y que los campos que aún los tengan tienen que deshacerse de ellos lo antes posibles o cubrirse con una protección si no pudieran retirarse por motivos estructurales.

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Los clubes que tienen que realizar cambios a sus campos ya han sido informados por las autoridades. Como apoyo a esta iniciativa, la FA y la Premier League financiarán las reformas.

La PFA, el sindicato de futbolistas de Inglaterra, pidió en septiembre una investigación por el fallecimiento de Vigar.

Miles de personas firmaron una petición en las últimas horas para eliminar los muros de ladrillo en los campos de fútbol, mientras que la PFA, por medio de su presidente Maheta Molando, ha pedido una investigación para asegurar el bienestar de los jugadores.

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En junio de 2023, el Gobierno británico y la PFA escribieron a la FA, la Premier Leauge, la EFL (de la Segunda a la Cuarta división) y la National League (de Quinta división en adelante) para que se llevaran a cabo reformas para proteger a los jugadores, después de que Alex Fletcher, un jugador del Bath City, sufriera una fractura de cráneo al darse un golpe con una valla publicitaria en noviembre de 2022. EFE