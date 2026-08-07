La empresa de Las Ventas define la programación "torista" del mes de septiembre

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Madrid, 7 ago (EFE)- La empresa Plaza-1, gestora de la madrileña plaza de toros de Las Ventas, tiene ya definida la programación de festejos en el coso monumental durante el mes de septiembre, que se compondrá de una novillada con picadores y de tres corridas de marcado carácter "torista".

Como es costumbre en los últimos años, la empresa del coso de la calle de Alcalá compone durante el mes de septiembre varios carteles a gusto del los sectores más exigentes de la afición madrileña, anunciando ganaderías de encastes minoritarios que infrecuentes en los carteles de las grandes ferias o de divisas tenidas como "duras".

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En esta ocasión, ese carácter "torista" de los festejos se reflejará en dos "desafíos ganaderos", enfrentando cada tarde a reses de dos hierros distintos, y en una corrida concurso con seis astados de otras tantas ganaderías, a celebrarse rodas ya los domingos y a las seis de la tarde, dejando de lado el uso veraniego de los jueves a las nueve de la noche.

El septiembre taurino de Madrid arrancará el domingo 6 con una novillada de utreros de las divisas de Jiménez Pasquau, Ángel Luis Peña, La Machamona, Chamaco, Guadajira y José González, para el madrileño Adrián Centenera, el turolense Tomás González y el mexicano Andrés García, hermano del matador El Payo, que harán su presentación en Madrid.

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La primera corrida, en formato de desafío ganadero, enfrentara el 13 de septiembre a los hierros de Valdellán, el único de la provincia de León, y Juan Luis Fraile, con tres toros cada uno y del mismo encaste Graciliano Pérez Tabernero, que serán lidiados por el gaditano Pérez Mota y los jiennenses Alberto Lamelas y José Carlos Venegas.

El segundo "desafío" tendrá lugar el 20 se septiembre, con astados portugueses de Veiga Teixeira, de sangre Gamero Cívico, y Partido de Resina, continuación de la legendaria ganadería de Pablo Romero. Los estoquearán el salmantino Damián Castaño, el madrileño Gómez del Pilar y el mexicano Fermín Rivera, que confirma la alternativa.

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Y, por fin, el 27 de septiembre, los aficionados toristas podrán disfrutar de una corrida concurso de ganaderías con reses de Saltillo (origen Santa Coloma), la portuguesa de Palha (Pinto Barreiros), Castillejo de Huebra (Murube), Conde de la Corte (Parladé), Pallarés (Benítez Cubero-Santa Coloma) y Valdellán (Graciliano Pérez Tabernero), para el mexicano Isaac Fonseca, el albaceteño Cristian Pérez y el madrileño Alejandro Chicharro. EFE