Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

La empresa de Las Ventas define la programación "torista" del mes de septiembre

Guardar

Madrid, 7 ago (EFE)- La empresa Plaza-1, gestora de la madrileña plaza de toros de Las Ventas, tiene ya definida la programación de festejos en el coso monumental durante el mes de septiembre, que se compondrá de una novillada con picadores y de tres corridas de marcado carácter "torista".

Como es costumbre en los últimos años, la empresa del coso de la calle de Alcalá compone durante el mes de septiembre varios carteles a gusto del los sectores más exigentes de la afición madrileña, anunciando ganaderías de encastes minoritarios que infrecuentes en los carteles de las grandes ferias o de divisas tenidas como "duras".

PUBLICIDAD

En esta ocasión, ese carácter "torista" de los festejos se reflejará en dos "desafíos ganaderos", enfrentando cada tarde a reses de dos hierros distintos, y en una corrida concurso con seis astados de otras tantas ganaderías, a celebrarse rodas ya los domingos y a las seis de la tarde, dejando de lado el uso veraniego de los jueves a las nueve de la noche.

El septiembre taurino de Madrid arrancará el domingo 6 con una novillada de utreros de las divisas de Jiménez Pasquau, Ángel Luis Peña, La Machamona, Chamaco, Guadajira y José González, para el madrileño Adrián Centenera, el turolense Tomás González y el mexicano Andrés García, hermano del matador El Payo, que harán su presentación en Madrid.

PUBLICIDAD

La primera corrida, en formato de desafío ganadero, enfrentara el 13 de septiembre a los hierros de Valdellán, el único de la provincia de León, y Juan Luis Fraile, con tres toros cada uno y del mismo encaste Graciliano Pérez Tabernero, que serán lidiados por el gaditano Pérez Mota y los jiennenses Alberto Lamelas y José Carlos Venegas.

El segundo "desafío" tendrá lugar el 20 se septiembre, con astados portugueses de Veiga Teixeira, de sangre Gamero Cívico, y Partido de Resina, continuación de la legendaria ganadería de Pablo Romero. Los estoquearán el salmantino Damián Castaño, el madrileño Gómez del Pilar y el mexicano Fermín Rivera, que confirma la alternativa.

Y, por fin, el 27 de septiembre, los aficionados toristas podrán disfrutar de una corrida concurso de ganaderías con reses de Saltillo (origen Santa Coloma), la portuguesa de Palha (Pinto Barreiros), Castillejo de Huebra (Murube), Conde de la Corte (Parladé), Pallarés (Benítez Cubero-Santa Coloma) y Valdellán (Graciliano Pérez Tabernero), para el mexicano Isaac Fonseca, el albaceteño Cristian Pérez y el madrileño Alejandro Chicharro. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Álvaro Pascual, neurólogo: “Sentirse solo es tan nocivo para la salud, para el bienestar y para la supervivencia como fumar en exceso”

El experto propone tratar los vínculos sociales, el propósito vital y el sueño como verdaderas “medicinas”

Álvaro Pascual, neurólogo: “Sentirse solo es tan nocivo para la salud, para el bienestar y para la supervivencia como fumar en exceso”

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 7 de agosto

Estos títulos se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para esta semana

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 7 de agosto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Los mejores jamones de España en 2026 son de Castilla y León: un serrano de Segovia y un ibérico de Guijuelo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado a conocer los quesos y jamones premiados en esta nueva edición de los Premios Alimentos de España

Los mejores jamones de España en 2026 son de Castilla y León: un serrano de Segovia y un ibérico de Guijuelo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

El PSOE denunciará a Planifica Madrid ante la Fiscalía para que investigue si hay delito de malversación o prevaricación en la compra del ático en Chamberí

La Audiencia de Madrid condena en costas al Estado por actuar de mala fe al denegar la nacionalidad a una sefardí y allanarse solo cuando la llevaron a juicio

Madrid tendrá un nuevo carril Bus-VAO en la A-2: agosto es el mes de prueba y funcionará en horarios concretos

Un hijo puso a su nombre bienes de su padre por más de 257.000 euros y la Justicia dice que no hay delito: no ve probado que actuara contra la voluntad del progenitor

ECONOMÍA

Dos trabajadores mueren cada día en España: los servicios lideran la siniestralidad y los infartos son la causa más común

Dos trabajadores mueren cada día en España: los servicios lideran la siniestralidad y los infartos son la causa más común

Viajes del Imserso 2026-2027: fechas, precios y cómo reservar ahora que desaparecen 142 ayuntamientos

Ignacio de la Calzada, abogado: “El 90% no sabe que puede reclamar esto después de un despido”

La compraventa de viviendas repunta tras cinco meses de caídas y registra su mejor junio desde 2007 con casi 60.000 operaciones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 7 de agosto

DEPORTES

Un “nuevo Haaland” para volver a reinar en Europa: el Sevilla se la lanza a por Robbie Ure

Un “nuevo Haaland” para volver a reinar en Europa: el Sevilla se la lanza a por Robbie Ure

Tebas declara la guerra a Infantino y exige su salida: “El futbol necesita un nuevo liderazgo mundial que recupere la credibilidad ”

Yan Diomande ficha por el Real Madrid y la historia se repite: la película de fútbol que ya adelantó la llegada del jugador costamarfileño

El fichaje de Yan Diomandé evidencia la brecha económica en los equipos de LaLiga: “El Real Madrid ha gastado el 10% de sus ingresos”

Vinicius dice sí al Real Madrid: el futbolista brasileño renueva hasta 2032 con el club blanco