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Las ligas europeas rechazan la expansión de las competiciones de la FIFA

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Redacción Deportes, 5 ago (EFE).- Las ligas europeas, a través de la organización 'European Leagues', aseguraron que "rechazarán la expansión o creación de competiciones de la FIFA" hasta que haya una reforma en los sistemas internos de gobernanza de la organización internacional.

"Hasta que haya una reforma, incluyendo blindar legalmente el contacto con todos los grupos de interés relevantes del fútbol, las ligas europeas rechazarán la expansión o creación de competiciones de la FIFA", apuntó en un comunicado este organismo, que agrupa 53 ligas de fútbol masculinas y femeninas.

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Este comunicado llega en relación con un "resumen de investigación" remitido por la FIFA para ampliar el Mundial de 2030 a 64 selecciones. "No podemos ignorar que el jueves 30 de julio, entre el furor sobre FFE, la FIFA compartió un "resumen de investigación" con agencias con la esperanza de avanzar en los planes de expandir el Mundial de 2030 a 64 equipos", explicó el comunicado.

"Como con el proyecto abortado de FFE, esta nueva propuesta conlleva un calendario de evaluación corto (solo cuatro semanas) y cero consultas con las ligas, los clubes y los jugadores cuyos planes y supervivencia serían más afectados", sentenció.

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Las ligas europeas vincularon este hecho al "proceso opaco" relacionado con FIFA Forward Enterprise (FFE), la propuesta del presidente de la FIFA. Gianni Infantino. para vender el Mundial a inversores privados.

"La decisión del presidente de la FIFA de abandonar su mal concebida propuesta de FFE, que habría vendido activos de las actividades comerciales y relacionadas con eventos de la FIFA, es la única solución lógica, como se ve por las reacciones en el mundo del fútbol. Sin embargo, el abundante rechazo de esta peligrosa idea y el proceso opaco tras ella despierta cuestiones serias sobre la gobernanza de la FIFA, su cultura interna y su proceso de toma de decisiones", apuntaron.

"Dejadnos ser claros: no se debe permitir a la FIFA que continúe tomando decisiones unilaterales disruptivas. Ahora más que nunca, la FIFA requiere una reforma de gobernanza que asegure que todos los grupos de interés relevantes tienen un papel formal en las decisiones que dan forma al futuro de nuestro juego", resumió.

Además, el comunicado aseguró que están en contacto con la Unión Europea. "Todos los eventos recientes subrayan los problemas sistémicos que llevaron a las ligas europeas a presentar una queja formal en octubre de 2024 frente a la Comisión Europea sobre los conflictos de intereses de FIFA como regulador y operador comercial. Seguimos convencidos de que tomará las medidas necesarias para proteger la libre competencia y asegurar el cumplimiento de los principios ya establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", terminó. EFE

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