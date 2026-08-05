El Espanyol traspasa a Pablo Ramón al Racing de Santander

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Barcelona, 5 ago (EFE).- El Espanyol ha traspasado al central Pablo Ramón al Racing de Santander, equipo con el que ya jugó cedido la pasada temporada, por lo que abandona la disciplina blanquiazul sin ni siquiera haber debutado con el primer equipo, anunció este miércoles el club catalán.

El futbolista balear fichó por el conjunto catalán en enero de 2025, procedente del Real Madrid, mientras se recuperaba de una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha que sufrió en abril de 2024.

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El defensa no llegó a debutar con el Espanyol, que le cedió al Racing de Santander, en Segunda División, el pasado verano. El jugador, en la campaña 2025-2026, disputó 27 partidos, 22 como titular.

La entidad catalana, en el comunicado, agradeció al futbolista, de 25 años, su profesionalidad y compromiso, y le deseó lo mejor de cara al curso 2026-2027. EFE

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