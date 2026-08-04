La selección de Miguel Méndez comenzó concentración para Mundial sin jugadoras de la WNBA

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Madrid, 4 ago (EFE).- La selección española femenina de baloncesto, con el entrenador Miguel Méndez a la cabeza, inició este martes en Madrid su concentración de cara al Mundial 2026, que se disputa en Berlín (Alemania) del 4 al 13 de septiembre, a falta de la llegada de las cinco jugadoras de la WNBA estadounidense.

'La Familia' participó en una primera jornada dedicada a sesiones de fotos, compromisos con patrocinadores y reconocimientos médicos, a la espera de iniciar este miércoles sus entrenamientos en las instalaciones del Triángulo de Oro de la capital española. Allí, las jugadoras convocadas prepararán los partidos amistosos de la Gira 'Volvamos a soñar', como paso previo a la Copa del Mundo.

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El primero de ellos será Alemania, el 15 en Luisburgo (Alemania); después ante Nigeria y Bélgica, el 21 y 23 respectivamente, en Tenerife; y, por último, ante Mali y China, el 29 y 30 en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, donde coincidirán con la selección nacional masculina.

Méndez hizo pública su convocatoria a finales de julio, que contará de inicio con 21 jugadoras, de las cuales sólo 12 serán elegidas para el Mundial de Berlín.

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El seleccionador podrá contar con la mayoría de sus jugadoras, salvo Awa Fam, María Conde, Raquel Carrera, Megan Gustafson y Alicia Flórez, que continuarán con sus respectivos equipos en Estados Unidos y se incorporarán al grupo a finales de agosto.

La actual subcampeona de Europa, que volverá a un Mundial ocho años después de su última participación, debutará en Alemania el próximo 4 de septiembre ante la selección anfitriona en el Grupo A, completado con Japón y Mali. EFE

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