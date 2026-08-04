Hugo Guillamón: "Me siento a gusto y esperemos que sea un gran año"

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Gijón, 4 ago (EFE).- El centrocampista del Sporting Hugo Guillamón aseguró este martes, durante la presentación de los nueve fichajes incorporados en el mercado estival, que se siente "a gusto" en el equipo y confía en que "sea un gran año".

En un acto en el que los futbolistas repasaron sus primeros días en la entidad rojiblanca y las razones que les llevaron a firmar por el club asturiano de cara a la temporada 2026-2027, Guillamón remarcó sus ganas de ayudar al equipo.

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El exinternacional español destacó que la relación con el club fue clara desde el primer momento, ya que le explicaron con detalle tanto el proyecto como la idea de plantilla que están construyendo.

Por su parte, el portero Egoitz Arana valoró el proceso de su fichaje al señalar que la oferta del club resultó "difícil de rechazar" por los recursos puestos a su disposición, y destacó, además, el trato recibido a diario por parte de la entidad.

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El guardameta guipuzcoano fijó como objetivo sumarse al crecimiento colectivo del proyecto rojiblanco.

Jorge Sáenz, aún en proceso de recuperación de una lesión, indicó encontrarse "bastante bien" tras varios meses complicados, y agradeció que el club estuviera al tanto en todo momento de su situación, tanto por el trabajo hecho en su anterior equipo como por su cuenta.

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Por otro lado, el defensa central uruguayo Emanuel Gularte se mostró "muy contento con el equipo, la ciudad y los compañeros", y agradeció la rápida acogida recibida a su llegada.

El zaguero explicó que la presencia de Larcamón en el banquillo influyó en su decisión, aunque remarcó que "jugar en Europa y en un club con la historia del Sporting" fue lo que resultó determinante, y aseguró que, tras un mes en Gijón, reafirma que "la elección fue acertada".

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El defensa central Aimar Duñabeitia, procedente de la cantera del Athletic, señaló sentirse "preparado para afrontar el reto" tras años de formación, y explicó que el proyecto del Sporting coincidió con su ambición personal de seguir creciendo.

El zaguero vasco se definió como un futbolista "duro en los duelos, con buena salida de balón y fortaleza en el juego aéreo", además de destacar su humildad y su "disposición a ayudar a los compañeros".

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El extremo ruso Nikita Iosifov admitió que su posición natural es la de extremo, aunque se mostró dispuesto a jugar de carrilero "si así lo requiere el técnico", al recordar que el fútbol moderno "también exige asumir tareas defensivas para jugar".

El futbolista incidió en la importancia de ir partido a partido para lograr los objetivos marcados esta temporada.

El delantero argentino Alejo Sarco explicó encontrarse "muy bien" física y futbolísticamente y reconoció que "el cambio de fútbol de Sudamérica a Europa resulta muy distinto", aunque afirmó haber completado ya ese proceso de adaptación en su etapa previa en el continente, concretamente en Alemania.

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"Estoy preparándome para volver más fuerte que antes", aseguró, por su parte, el delantero uruguayo Andrés Ferrari, quien recordó que la pasada campaña estuvo cuatro de los seis meses lesionado.

El ariete destacó que el club está formando un equipo "muy lindo" para competir en las plazas altas y remarcó que, desde el primer momento, quiso "devolver a la afición y al equipo" la confianza depositada en él.

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Por último, el extremo estadounidense Konrad de la Fuente se declaró "muy contento" de haber recalado en el Sporting y expresó su convicción de que el grupo puede lograr "algo muy bonito" esta temporada.

El futbolista se mostró disponible para "jugar en cualquier posición que asigne el técnico" con tal de ayudar al equipo. EFE

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