El Sporting espera cerrar fichaje de un delantero antes de que termine la semana

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Gijón, 4 ago (EFE).- El presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, el mexicano José Riestra, afirmó este martes durante la presentación de los nueve fichajes incorporados por el club en el actual mercado estival que "la idea es cerrar la plantilla lo antes posible", con la fecha del 17 de agosto marcada con el inicio de la competición.

Riestra explicó que la operación para firmar los dos fichajes que se pretenden "involucra a varias partes" y expresó su confianza en poder cerrar al menos la del atacante "antes de que termine la semana", con el objetivo de contar con el sustituto de Jonathan Dubasin, para el inicio de la próxima temporada.

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En cuanto a la posición de central que también se busca, el dirigente rojiblanco pidió paciencia al recordar que también hay varias partes implicadas en el fichaje de Andrés Cuenca, cuya operación depende de la decisión del Como, club propietario del jugador.

Riestra especificó que restan por cerrar esos dos fichajes, "uno para cubrir la salida de Jonathan Dubasin", traspasado recientemente al Osasuna por una cantidad cercana a los cuatro millones de euros, y otro para "incorporar a ese central con el que completar la plantilla".

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"Ha sido un verano muy activo y a la vez de mucha ilusión", resumió el presidente ejecutivo, quien destacó haber compartido con cada uno de los nuevos futbolistas el propósito de disputar "una temporada mágica".

El dirigente reconoció que el objetivo marcado no será sencillo y que atravesará "altibajos", aunque se mostró convencido de que el grupo lo alcanzará si trabaja unido, y dio la bienvenida a los nueve refuerzos con el deseo de que le aporten al Sporting tanto como el club les aportará a ellos.

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Sobre la salida de Dubasin, Riestra defendió que el club fue "muy claro" en su momento y remarcó que solo queda agradecimiento y "los mejores deseos" para el ahora jugador del Osasuna.

El presidente ejecutivo puso en valor la voluntad de los jugadores llegados este verano, de quienes dijo haber percibido "ganas de venir y hambre de triunfar" desde el primer momento, además de humildad para asumir el reto que afrontan.

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Riestra valoró de forma positiva la marcha del mercado y la respuesta de la afición, que se aproxima a los 23.200 abonados, cifra con la que el club prevé "batir el récord del último curso".

Por último, el dirigente rojiblanco elogió el trabajo del entrenador, el argentino Nicolás Larcamón, y remarcó que directiva, plantilla y afición han caminado "alineados" durante todo el verano, un esfuerzo que ahora deberá trasladarse al rendimiento durante la temporada. EFE

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