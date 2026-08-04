El IBEX 35 marca un nuevo récord y cierra por primera vez por encima de 20.000 puntos

Madrid, 4 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, ha subido el 0,21 % este martes y ha cerrado en 20.023,6 puntos, un nuevo máximo histórico y la primera vez que acaba una sesión por encima de la cota de 20.000 enteros, impulsado por un posible e inminente pacto para reabrir el estrecho de Ormuz. EFE

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