Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Católica continuará en defensa del título ante Vinotinto con el panameño Fajardo en racha

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 4 ago (EFE).- La Universidad Católica continuará desde este miércoles la defensa del título de la Copa Ecuador que ostenta desde el año pasado, con el atacante panameño José Fajardo en plena racha goleadora, contra el Vinotinto, por los octavos de final que enfrentará también a Barcelona con Liga de Portoviejo.

El cuadro católico saldrá aún saboreando las mieles de la reciente goleada por 5-0 sobre Técnico Universitario, con un triplete del panameño Fajardo, por la vigésima tercera fecha de la Liga Pro, el otro torneo profesional ecuatoriano.

PUBLICIDAD

La remontada futbolística en las recientes fechas, ubica a la Católica en el segundo puesto de la tabla de posiciones y su afán será volver a conquistar la Copa Ecuador, tal como lo hizo el año pasado al mando del entrenador ecuatoriano Diego Martínez y prácticamente con la misma plantilla.

Además de Fajardo, militan en la Católica los argentinos Jerónimo Cacciabue, Mauro Díaz; el uruguayo Mauricio Alonso, el venezolano Jhon Chancellor y el también panameño Azarías Londoño.

PUBLICIDAD

En la fase anterior de la Copa Ecuador, mientras Católica goleó por 4-1 a El Nacional, el Vinotinto, que milita en la Serie B de la Liga Pro, se impuso 1-2 sobre el Orense.

El cuadro con raíces venezolana, está en el sexto puesto de la Serie B, con 26 puntos, frente a los 35 del líder absoluto, 9 de Octubre.

El Vinotinto tiene al entrenador argentino Juan Grabwoski y los refuerzos de sus compatriotas, el portero Lisandro Mitre, el defensa Leandro Lucero, los centrocampistas Maximiliano Gatani, Bruno Guelfi y el atacante Nahuel Curcio.

Por su parte, el Barcelona procurará resarcirse del bajón futbolístico que lo ubica en el quinto puesto de la Liga Pro en su visita a Liga de Portoviejo, cuadro que milita en la Serie B de la Liga Pro y ocupa el octavo lugar, con 22 unidades.

El Barcelona dispondrá de los argentinos Matías Lugo, Tomás Martínez, Darío Benedetto; de los paraguayos Javier Báez, Daniel Villalba, Sergio Díaz, del panameño Tomás Rodríguez y del venezolano José David Contreras, dirigidos por el venezolano César Farías.

Mientras, Liga de Portoviejo tiene al técnico paraguayo Raúl Duarte y los refuerzos de su compatriota César Espínola y del argentino Damián Núñez.

- Partidos de octavos de final Copa Ecuador:

- Miércoles: Vinotinto-Universidad Católica, 15.00 horas local (20.00 GMT) y Liga de Portoviejo-Barcelona, 19.00 horas local (00.00 GMT del jueves). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Marlaska, tras la cumbre de la UE: “Las personas que no tengan derecho serán expulsadas”

Al menos 44 personas siguen en paradero desconocido, mientras sus familiares les buscan a través de imágenes difundidas en la prensa y redes sociales

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Marlaska, tras la cumbre de la UE: “Las personas que no tengan derecho serán expulsadas”

La princesa Isabella empieza la mili: así será la nueva vida de la hija de Federico y Mary de Dinamarca

La princesa danesa inicia una de las etapas más exigentes de su vida al incorporarse al nuevo servicio militar de Dinamarca, una reforma histórica que amplía la instrucción a once meses

Infobae

Resultados del Super Once del 4 agosto

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del 4 agosto

España defiende ante los socios de la UE su modelo de “éxito” migratorio y asegura que se ha impuesto la solidaridad “frente a intereses partidistas”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insiste en que el espacio Schengen “nunca ha estado en peligro” con la crisis de Ceuta

España defiende ante los socios de la UE su modelo de “éxito” migratorio y asegura que se ha impuesto la solidaridad “frente a intereses partidistas”

Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea, sobre la reacción internacional a la crisis en Ceuta: “La solidaridad europea ha muerto”

El exjefe de la diplomacia europea pide que España haga oír su voz en el Consejo Europeo y critica que la “demagogia populista” esté desplazando la solidaridad y el Estado de Derecho en la UE

Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea, sobre la reacción internacional a la crisis en Ceuta: “La solidaridad europea ha muerto”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Marlaska, tras la cumbre de la UE: “Las personas que no tengan derecho serán expulsadas”

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Marlaska, tras la cumbre de la UE: “Las personas que no tengan derecho serán expulsadas”

Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea, sobre la reacción internacional a la crisis en Ceuta: “La solidaridad europea ha muerto”

El exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, duda que la llegada de migrantes a Ceuta pasara desapercibida para la inteligencia: “Me extrañaría muchísimo, son los que mejor conocen el Magreb”

Marruecos sostiene que avisó a España de que la sentencia del Supremo sobre “devoluciones en caliente” iba a generar un “problema”

Guía para entender la crisis migratoria: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre Ceuta y Melilla

ECONOMÍA

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

La regularización extraordinaria impulsa el empleo en julio hasta un récord de afiliados e impacta en el paro de extranjeros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

Fin del ‘maleficio’ de España: Iris Tío suma el primer oro en el Europeo de natación artística al ritmo de ‘Mio Cristo piange diamanti’ de Rosalía

Fin del ‘maleficio’ de España: Iris Tío suma el primer oro en el Europeo de natación artística al ritmo de ‘Mio Cristo piange diamanti’ de Rosalía

Polémica en la final de la rutina libre por equipos de natación artística de los Europeos: España acusa a las campeonas rusas de robar su idea

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

Vinicius ante una semana clave: el Arsenal aprieta por su fichaje y el Real Madrid no termina de cerrar la renovación

Pogacar dice sí a La Vuelta a España 2026: “Ha llegado el momento de regresar”