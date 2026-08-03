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Asturias tendrá un campus digital para la gestión de datos con 1.200 millones de inversión

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Oviedo, 3 ago (EFE).- El municipio asturiano de Salas albergará un campus tecnológico con un gran complejo de procesamiento, almacenamiento y gestión de datos que contará con una inversión de 1.226 millones de euros y que prevé generar 1.318 empleos entre directos, indirectos e inducidos.

El proyecto 'Digital Valley Asturias' comenzará a ejecutarse, sobre una superficie de 150.000 metros cuadrados, en el segundo semestre del año 2027 y las primeras fases estarán finalizadas en el año 2030, según han informado en rueda de prensa el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el socio director de Digital Valley, Armando Layna.

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La iniciativa, que ha solicitado ser declarada proyecto de interés estratégico regional, llegará a generar hasta 3.000 empleos a lo largo de proceso de construcción y cuando el campus esté en funcionamiento contará con unos 120 empleos directos, 962 indirectos y 236 inducidos de media.

Este campus tecnológico de nueva generación promovido por la empresa Sales For You Consulting (S4U) se focalizará en el procesamiento, almacenamiento y gestión de datos y también podrá albergar servicios digitales avanzados relacionados con la inteligencia artificial (IA), la computación en la nube y otras actividades similares.

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La iniciativa, que ocupará una superficie de 154.584 metros cuadrados, de los cuales 46.865 corresponderán a equipamientos, reservará un 28 por ciento del espacio para zonas verdes y contará con 375 plazas de aparcamiento.

El campus estará formado por diez módulos de centro de datos y alcanzará una capacidad informática final de 120 megavatios y también incluye una subestación eléctrica y una instalación fotovoltaica con 350 paneles solares.

Según han explicado los promotores, la inversión global se ejecutará en dos fases, la primera de las cuales movilizará 240 millones y permitirá instalar 24 megavatios de capacidad informática, mientras que la segunda fase sumará 96 megavatios más y un gasto de 960 millones.

A estas cantidades se añaden las actuaciones correspondientes a los terrenos, la urbanización y la instalación fotovoltaica, hasta alcanzar una cifra global de 1.226,3 millones.

En cuanto al cronograma, la tramitación administrativa está prevista entre este año y el próximo y las obras de urbanización se desarrollarán entre el segundo semestre de 2027 y el primero de 2028.

Respecto a la construcción de infraestructuras, se extenderá desde el tercer trimestre de 2027 hasta el cuarto de 2030.

La entrada en funcionamiento del campus será progresiva y su conclusión se prevé para finales de 2030.

De acuerdo con la estimación económica realizada por la consultora PwC, el impacto acumulado estimado de Digital Valley Asturias sobre el producto interior bruto (PIB) regional alcanzará los 4.177 millones durante un periodo de veinte años.

También se calcula un beneficio fiscal acumulado de 753 millones, de los que 26,4 serán ingresos fiscales para Salas durante la etapa de construcción.

El presidente del Principado ha puesto en valor tres decisiones adoptadas por el Gobierno de Asturias para facilitar la llegada de nuevos proyectos empresariales, como la aprobación de la ley PIER, el despliegue de la "arquitectura institucional" para identificar y captar iniciativas industriales y la "apuesta decidida y sostenida por el desarrollo científico y tecnológico".

Barbón ha destacado, además, que esta inversión demuestra que Asturias es "tierra de oportunidades" y el impacto que tendrá sobre el municipio de Salas.

Por su parte, Layna ha incidido en la colaboración mantenida con las administraciones para la puesta en marcha de esta iniciativa que generará empleo cualificado "de altísima calidad" y ha resaltado que se construirá un "ecosistema" dado que el objetivo es colaborar con la universidad, los centros tecnológicos y las empresas.

En enero de 2025, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció el proyecto Digital Valley Comunitat Valenciana para instalar ‘Data Centers’ de última tecnología en Picassent (Valencia) para la gestión y el almacenamiento a gran escala de datos que preveían la generación de una inversión superior a los 2.200 millones de euros y la creación de 30.000 empleos. EFE

(Foto)

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