Esther Fuerte destaca su bronce mundialista en el "primer año en esta categoría"

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Sevilla, 29 jul (EFE).- La remera andaluza Esther Fuerte, tercera en skiff en el Campeonato del Mundo sub-23 celebrado la pasada semana en Duisburgo (Alemania), declaró este miércoles a EFE que está "contenta por el logro conseguido", sobre todo teniendo en cuenta que es su "primer año en esta categoría".

Fuerte, linense licenciada en el Club Náutico de Sevilla, destacó que "el rango de edad es mayor que el de la temporada pasada", por lo que subirse al podio tras haber sido hace sólo un año subcampeona del mundo júnior, "es un resultado como para sentirse muy satisfecha".

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La atleta gaditana señaló que "en campeonatos de este nivel, y especialmente en la modalidad de skiff, nunca sabes qué posición puedes alcanzar porque siempre aparecen rivales nuevas", como las dos mujeres que la superaron, la lituana Bianca-Camelia Ifteni y la irlandesa Sophia Young.

"Aunque había grandes competidoras, tenía claro que iba a hacer un buen campeonato, puesto que la preparación junto al equipo de entrenadores durante toda la temporada ha sido muy exigente y hemos trabajado muy duro para llegar aquí en las mejores condiciones", concluyó Fuerte. EFE

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