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Una bebé de 10 meses sufre graves heridas en la cara al ser atacada por el perro familiar

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Palencia, 28 jul (EFE).- Una bebé de 10 meses fue atacada el pasado martes en Palencia por el perro de la familia, un animal de raza American Stanford (potencialmente peligroso), que la mordió en la cara, lo que le causó graves lesiones de las que evoluciona favorablemente, según ha informado la Policía Loca que la auxilió.

Los hechos tuvieron la semana pasada en el domicilio familiar, al que acudió una patrulla de la Policía Local tras recibir el aviso del incidente.

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Los agentes encontraron en el domicilio a los padres con la niña que sangraba abundantemente, por lo que decidieron trasladarla al Hospital Río Carrión de Palencia junto a su madre en el vehículo policial para que fuera atendida con la mayor celeridad posible.

Una vez en urgencias, los sanitarios le practicaron una primera atención médica y determinaron que debía ser atendida por especialistas en el Hospital Río Hortega de Valladolid, centro de referencia en reconstrucción facial.

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Mientras tanto, en el domicilio, la Unidad de Medio Ambiente recabó información de todo lo sucedido a través del padre, titular del animal, y que se encontraba en casa cuando se produjo el ataque.

Los agentes identificaron al animal y comprobaron que toda la documentación se encontraba vigente. Con ayuda de la Protectora de Animales, el perro fue trasladado a una clínica veterinaria y puesto en observación a la espera de que la Junta de Castilla y León determine qué hacer con él.

El padre es investigado por un delito de lesiones por imprudencia.EFE

aaf/pcr/jlg

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