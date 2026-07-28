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Sanz (PP), a Vox tras rechazar la mezquita en Sevilla: "¿Qué cuestionan, religión o raza?"

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Sevilla, 28 jul (EFE).- El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha respondido al rechazo de Vox al proyecto de una nueva mezquita aprobada este martes en la capital andaluza y al recurso que han anunciado para paralizar el proyecto: "¿Qué cuestionan, la religión o la raza?".

Sanz, en una atención a medios de comunicación, ha asegurado que en Sevilla hay 14 mezquitas y 35 en la provincia, una de ellas en el centro de la capital andaluza, "pared con pared" con la Casa de Hermandad de La Cena, una cofradía sevillana.

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Esto es, a su juicio, "ejemplo de convivencia y de la diversidad" que durante "miles de años" ha disfrutado Sevilla porque hay una ciudad judía, otra cristiana y otra musulmana, ha abundado, así como iglesias evangélicas y mormonas, que "no tienen problema. ¿Qué es lo que se cuestiona? ¿La religión o la raza? ¿Por qué nos oponemos a esta mezquita?", ha preguntado Sanz a Vox.

El proyecto de mezquita, impulsado por la Fundación Mezquita de Sevilla y con diseño del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, busca construir un centro islámico de unos 6.000 metros cuadrados en la zona sur de la ciudad con casi mil metros cuadrados dedicados a una mezquita y el resto para aparcamientos subterráneos, zonas de usos múltiples, salones multiusos, patios y zonas verdes.

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Sanz ha explicado que el acuerdo que tiene el PP municipal con Vox no recoge nada relativo a las licencias urbanísticas y que, en todo caso, la "pérdida de confianza" que ha señalado el partido de Santiago Abascal este martes no se entiende para alguien que "respeta al cien por cien la legalidad".

No aprobar la licencia de la mezquita, ha subrayado Sanz, hubiera supuesto "prevaricar", puesto que los informes de Urbanismo avalaban el proyecto, que tampoco podía ralentizarse porque también "sería prevaricación".

Sanz ha explicado que no tiene claro si Vox "rompe o no el acuerdo" con el PP, pero si lo hacen, ha señalado, "podría ser el primer acuerdo político que en la historia de nuestra democracia se rompiera por una licencia de obra" y por "cumplir la ley", algo que ha calificado de "extraño".

Sanz ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad, porque cuando se crea alarma social o se hacen llamamientos al odio, el odio termina llegando". EFE

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