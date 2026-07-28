Sánchez asegura que queda un año para culminar la legislatura y las reformas

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Madrid, 28 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado este martes que "queda un año para culminar esta legislatura" y las reformas pendientes y ha pedido a los ciudadanos que se sientan orgullos de un país "que tiene las cosas muy claras, que defiende la convivencia y la paz, que juega limpio y que construye una sociedad mejor".

En la rueda de prensa de balance del curso político, Sánchez ha vuelto a dejar claro que no contempla un adelanto electoral y ha subrayado que las legislaturas duran cuatro años también cuando las elecciones las gana la izquierda.

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Tras pedir que se asuman los resultados electorales, ha insistido en que "queda mucho camino por delante" y ha garantizado que su equipo tiene os objetivos muy claros" tras ocho años de gobierno: "Somos el Gobierno de la gente, somos el gobierno de coalición progresista, y este es el Gobierno de España".

Ante las vacaciones estivales, ha pedido a los españoles que viajen al extranjero que se fijen en la "admiración" que genera el país, y no solo por la selección de fútbol, y que se sientan orgullosos del mismo.

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Sánchez ha defendido la agenda "del sentido común" que está llevando a cabo el Ejecutivo en un contexto "nada fácil" y marcado por una incertidumbre internacional "casi permanente".

Ha recordado que llegó a la Moncloa tras una "década de recortes" del Ejecutivo del PP, en la que también se cercenaron "los derechos laborales y las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras", y se ha mostrado convencido de que el país está "infinitamente mejor". EFE

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(foto) (Vídeo)