El Barcelona completa el primer entrenamiento con Aitana Bonmatí al margen

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Barcelona, 28 jul (EFE).- El Barcelona ha completado este martes el primer entrenamiento de la pretemporada 2026-2027 con la principal novedad de la ausencia parcial de Aitana Bonmatí, que ha realizado trabajo individual al margen del grupo.

La tres veces ganadora del Balón de Oro seguirá durante los próximos días una planificación personalizada diseñada por el área de preparación física y un programa específico de fisioterapia para tratar las molestias que arrastra en el tobillo izquierdo, consecuencia de la fractura de peroné que la mantuvo alejada de los terrenos de juego durante buena parte de la pasada temporada.

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El objetivo del club es que Bonmatí pueda estar disponible para el estreno liguero, previsto para el 30 de agosto. También continúa con su recuperación la defensa Laia Aleixandri, que evoluciona de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha sufrida el pasado mes de enero.

Tras superar este lunes las pruebas médicas y físicas, el vigente campeón de Europa ha llevado a cabo su primera sesión sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

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En el entrenamiento han participado todas las futbolistas del primer equipo, salvo Bonmatí y Aleixandri, así como los tres fichajes confirmados hasta el momento: Renee van Asten, Tyler McCamey y Martina Fernández.

También se ha incorporado la nueva portera del filial, Khadijah Cissé, además de las jugadoras Julia Torres, Charlotta Ohlander, Noa Jiménez, Rosalia y Liv Pennock.

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El conjunto azulgrana continuará con su puesta a punto con sesiones programadas para miércoles, viernes y sábado, con el objetivo de recuperar progresivamente el tono físico antes del primer amistoso de la pretemporada, que disputará el 12 de agosto ante el Montpellier francés. EFE

avm/fa/fc