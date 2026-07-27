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Óscar López insiste con el Pacto de Estado climático: el PP tiene una "oportunidad de oro" de diferenciarse de Vox

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha insistido hoy en reclamar al Partido Popular que se siente en una mesa para alcanzar un Pacto de Estado sobre la Emergencia Climática dado que sería, según ha argumentado, una "oportunidad de oro" para diferenciarse de Vox. A este respecto, ha asegurado que "no se entiende el politequeo de tercera regional que está aplicando el señor Feijóo en esta cuestión".

En opinión del ministro, la "confrontación" en este asunto no interesa a nadie ni siquiera al PP y por eso se ha mostrado convencido de que el citado pacto saldrá adelante. Así lo ha afirmado durante una entrevista en 'Mañaneros 360' de TVE, recogida por Europa Press.

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"En esto sí creo que el PP tiene una oportunidad de oro de diferenciarse de Vox, de acercarse al sentido común, de hacer lo que pide la gente, que es que todas las administraciones colaboren, trabajen juntas, refuercen capacidades, mejoren la extinción, es un clamor, mejoren la prevención, es un clamor", ha exclamado López.

También, como su compañera la vicepresidenta tercera del Gobierno, ha apuntado que la prevención es competencia de las comunidades autónomas y ha advertido que precisamente esto, la prevención, es lo que están pidiendo los ciudadanos para "no sufrir luego estas catástrofes".

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Dicho esto, López ha recalcado que el Pacto de Estado que propone el Gobierno es de "sentido común" y cree que tiene que salir por que es "tan obvio y es tan loco no darse cuenta de lo que está pasando que inevitablemente tiene que llevar a los que no quieren a darse cuenta a cambiar su posición".

"A QUÉ GOBERNANTE NO LE ENTRA EN LA CABEZA TENER UN PLAN EXTRA"

En este sentido se ha preguntado a qué gobernante no le entra en la cabeza que "deberían tener todos un plan extraordinario de refuerzo de efectivos, de refuerzo de protocolos, de colaboración".

Ha abundado en este asunto asegurando que no puede ser que el PP diga que ahora no toca, para decir en invierno que no interesa y "el verano que viene otra vez no toca". López ha considerado que esta situación "no puede ser" porque no es normal ya que hay que tomar medidas extraordinarias y el Pacto de Estado "está más que justificado".

También se ha referido a la negativa al citado pacto expresada esta mañana por Ester Muñoz, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, quien ha asegurado que la emergencia climática es una "mantra" del Gobierno para justificar los incendios.

Óscar López ha recordado que cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el PP decía que era un conejo que se había sacado de la chistera. Sin embargo, ha señalado, ahora todo el mundo pide la intervención de la UME cuando hay un incendio.

De hecho, el ministro ha justificado la propuesta de este pacto porque el riesgo de incendio es cada vez mucho más elevado por las olas de calor "cada vez más altas" y por que cada vez más se dan las condiciones de los 30 grados de temperatura, 30 de velocidad del viento y menos de 30 de humedad.

"Cada vez se da más por la mala situación climática", ha recalcado, añadiendo que "por muchos medios que se pongan, cada vez es más difícil extinguir precisamente por eso" a pesar de que en incendios como el que están "asolando" a la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León (Ávila, Toledo, Madrid) se está contando con medios "espectaculares".

"NADIE SABE MÁS DE CALENTAR EL AMBIENTE QUE LA SEÑORA AYUSO"

Así, ha citado al Ejército, la UME, los bomberos de Madrid, la Policía, de la Guardia Civil, de Voluntarios, de la Cruz Roja, del CSIC. "Todo el mundo está trabajando en ese incendio, con aviones de otras comunidades autónomas, helicópteros, aviones de otros países, medios ingentes para apagar el incendio", ha exclamado.

También ha querido desmentir el "bulo" de que la Ley del Monte impide prevenir para evitar los incendios y ha dicho que esta ley establece todo lo contrario: que tiene que haber un mantenimiento y una prevención de esos riesgos que en gran parte están en manos de las comunidades autónomas.

En cuanto a la afirmación de la presidenta de la Comunidad de Madrid asegurando que allá el "primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente", Óscar López ha espetado: "Nadie sabe más de calentar el ambiente que la señora Ayuso y lo hemos vuelto a ver una vez más".

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EuropaPress

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