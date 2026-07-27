Más de 300 jóvenes acceden a la universidad gracias a las becas de la Fundación 'la Caixa'

Barcelona, 27 jul (EFE).- La Fundación 'la Caixa' ha permitido que un total de 315 jóvenes con talento y recursos económicos escasos accedan a la educación superior a través de su programa de becas de grado, que se puso en marcha hace seis años.

El presidente de la entidad, Isidre Fainé, ha mantenido este lunes un encuentro en Barcelona con 50 de los becarios que ya han alcanzado el ecuador de su formación universitaria.

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"El programa de becas de grado refleja claramente el propósito de nuestra acción social: trabajamos para dar oportunidades a las personas con el objetivo de que puedan desarrollar plenamente su potencial", ha expresado Fainé.

Ha destacado además que los becarios son "uno de los mejores ejemplos del poder transformador de la educación" y se ha mostrado convencido de que lograrán metas que "ahora mismo ni tan siquiera pueden imaginar".

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La reunión celebrada en la capital catalana se enmarca en un encuentro anual de cinco días en el que los becarios participan en jornadas sobre trabajo en equipo, resiliencia, gestión del estrés y oratoria.

Para evitar que los condicionantes económicos supongan una barrera académica, el programa ofrece una dotación mensual para la dedicación a tiempo completo, junto a ayudas para equipamiento informático, estancias internacionales, idiomas y programas de mentoría.

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La entidad destina una inversión media de 54.500 euros a cada beca de grado para garantizar un seguimiento integral del alumnado. EFE

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