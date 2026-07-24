Roberto Bautista: “Ha llegado el momento de decir adiós”

Castellón (España), 24 jul (EFE).- El tenis español despidió este viernes a Roberto Bautista, campeón con España en la Copa Davis de 2019, en un emotivo acto que tuvo lugar en el club de tenis Plana Sport de Castellón donde el propio tenista confirmó que “ha llegado el momento de decir adiós” y poner fin a una brillante carrera deportiva.

Un emocionado Roberto Bautista recordó sus primeros pasos en el tenis y el apoyo de su familia. “Me imagino a mi abuelo dando vueltas por la pista, de la cantidad de veces que he hecho esprints aquí, las horas pegándole a la pelota...” y, por supuesto, a sus progenitores, Joaquín y a Esther: “Quiero dar las gracias a mis padres, sin ellos no podría haber conseguido lo que he conseguido”, dijo un emocionado Bautista.

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El castellonense quiso reconocer que gracias al tenis se "ha forjado como persona" y le ha "hecho mejorar mucho, no dejar de superarme”, a la vez que afirmó que estaba "muy agradecido al tenis y a todo lo que me ha dado”, aunque todavía le queda un último partido por disputar y que será en diciembre. Será “un partido de exhibición contra un jugador top que es mi amigo”, avanzó, aunque no desveló su nombre.

El tenista no pudo contener las lágrimas durante su comparecencia y mostró su emoción en varias ocasiones durante la rueda de prensa, especialmente cuando recordó a sus padres.

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Roberto Bautista alcanzó el número 9 del ranking mundial, durante once semanas entre 2019 y 2020 y alzó una docena de títulos de la ATP y una Copa Davis con España en 2019. Este logro con el combinado nacional, equipo del que formaban parte otros tenistas como Rafael Nadal, fue especial para el castellonense puesto que coincidió con el fallecimiento de su padre, Joaquín.

En aquella ocasión, Bautista le despidió en su tierra natal y regresó a Madrid para lograr un punto decisivo que hizo a España campeón, en un partido muy emotivo. También en 2019 alcanzó su única semifinal en un grand slam, cruzándose con Novak Djokovic que se proclamaría campeón ante Roger Federer.

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El tenista de Benlloc se despidió de la raqueta hace apenas diez días, cuando disputó su último torneo en España al elegir la Copa del Rey que se disputó en Huelva como el escenario para decir adiós.

Bautista regresará al fútbol tras colgar la raqueta. Deporte que abandonó a los 14 años para centrarse en el tenis cuando jugaba en las categorías inferiores del Villarreal. Ahora jugará con Els Ibarsos de Segunda FFCV, según comunicó.

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En este acto de despedida, Bautista estuvo rodeado de la alcaldesa de Castellón de la Plana, Begoña Carrasco; el director general del Deporte de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el presidente de la Federación Valenciana de Tenis, Paco Vicent; el exfutbolista de Castellón y Valencia y amigo personal Ángel Dealbert; su entrenador, Pepe Vendrell, y Jorge Bellés, presidente de Plana Sport.

Precisamente, Bellés, que fue el primer entrenador de Bautista, recordó también el currículum de tenistas castellonenses: “Desde el principio el tenis de Castellón ha estado vivo, con muchos jugadores top 100, como Sorribes, Gimeno, Ventura”, siendo en estos momentos Sara Sorribes la máxima exponente de este deporte en la provincia.

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Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón de la Plana, mostró a Bautista que se ha ganado un hueco en el corazón de los castellonenses. “También te llevan en el suyo por tu humildad, tu esfuerzo, tu talento y tu compromiso. A pesar de todos los éxitos, nunca has dejado de ser aquel niño que comenzó a golpear pelotas en estas instalaciones y que ha mantenido intacta su cercanía con Castellón”, dijo.

A Bautista también se le rendirá homenaje en la Gala del Tenis que tendrá lugar el 15 de diciembre en Castellón y donde todo el deporte de este territorio y de la Comunitat Valenciana reconocerá la gran labor de la que ha sido durante las dos últimas décadas la referencia. EFE

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