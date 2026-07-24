Josan Ferrández renueva por una temporada con el Elche

Elche (Alicante), 24 jul (EFE).- El Elche ha anunciado este viernes la renovación por una temporada del capitán Josan Ferrández, cuyo contrato con la entidad ilicitana expiró el pasado 30 de junio.

El centrocampista crevillentino, que cumplirá su décima temporada desde su llegada al primer equipo del Elche, se encontraba sin equipo y a la espera de llegar a un acuerdo con el club para prolongar su compromiso.

PUBLICIDAD

Josan, superviviente del equipo que vivió el ascenso a Segunda en 2018, ha disputado 281 partidos oficiales con el Elche, por lo que ocupa el noveno puesto en la clasificación de futbolistas con más encuentros en la historia del club.

Además de un ascenso a Segunda, el jugador crevillentino ha logrado dos ascensos a Primera y tres permanencias en la máxima categoría.

El Elche, a través de un comunicado, destacó el liderazgo y la cercanía con la afición del futbolista, al que definió como uno de los “referentes del vestuario”. EFE

PUBLICIDAD

pvb/cta/apa