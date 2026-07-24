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El Betis lanza un "mensaje de optimismo" con Isco: "Va cumpliendo los plazos"

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Sevilla, 24 jul (EFE).- Manu Fajardo, director deportivo del Real Betis, ha querido lanzar este viernes un "mensaje de optimismo con Isco (Alarcón)", el capitán bético convaleciente de una lesión de tobillo, quien "va cumpliendo los plazos" para su recuperación durante la pretemporada con control de cargas para evitar precipitaciones".

Fajardo ha insistido en que "el beticismo puede estar tranquilo" a pesar de que Isco no ha participado en los dos amistosos de este verano, puesto "debe seguir trabajando como lo está haciendo" y ha pedido "no especular" con su lesión porque "el 'timing' es el indicado por los servicios médicos del club".

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El técnico sevillano ha admitido que buscará reforzar el ataque este verano, ya que "Manuel (Pellegrini) y la dirección deportiva tienen claro el perfil de delantero que debe venir pero el mercado, máxime con un Mundial por medio, está muy inflado".

Manu Fajardo no ha eludido referirse a Dani Ceballos, cuyo "nombre está ahí" desde que se desvinculó del Real Madrid y "significa mucho porque no es un jugador cualquiera pero no hay que hacer telenovelas con los fichajes", así que se limitó a mandarle "felicitaciones por su reciente paternidad".

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El director deportivo verdiblanco admitió, por último, que el centrocampista colombiano Nelson Deossa "no cumplió las expectativas" que había sobre él "la temporada pasada", a pesar de lo cual "mantiene mucho mercado y hay clubes dispuestos a desembolsar cantidades importantes por él".

Ángel Haro, presidente del Betis, también intervino en la rueda de prensa que siguió a las presentaciones de Facundo Bernal, Fran García y Diego Conde para declarar que está "relativamente tranquilo con el límite salarial", que va a ser "parecido al del año pasado", aunque el club lo ha "apurado bastante".

Haro explicó que "los ingresos ordinarios no basan para cuadrar cuentas" en el Betis, que está "obligado a generar plusvalías que en el ejercicio pasado no se lograron", por lo que presentará "alguna pérdida" a final de año, lo que no impedirá formar "una plantilla equilibrada" que va a "competir de forma digna en los tres torneos". EFE

lhg/cb lv

(foto)(vídeo)

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