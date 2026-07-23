Seixas: "Espero no caerme en Alpe D'Huez y luego decidirán mis piernas"

Orcières-Merlette (Francia), 23 jul (EFE).- El francés Paul Seixas (Decathlon), cuarto en la general del Tour, se mostró "preparado" para afrontar la doble subida al Alpe d'Huez, donde espera no caerse entre la multitud, y señaló que luego "decidirán" sus piernas.

"El Alpe D'Huez es un escenario increíble. Espero no caerme en la subida porque creo que habrá muchos espectadores y ya hemos visto que es bastante peligroso. Espero que todo salga bien. Después, mis piernas decidirán", dijo la joya del ciclismo galo.

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Seixas (Lyon, 19 años) justificó la tregua entre favoritos de este jueves en la carrera francesa.

"Con el cansancio de la tercera semana, creo que hay que dosificar. Hoy rodamos bien, nos mantuvimos juntos durante mucho tiempo, Daan Hoole estuvo realmente impresionante. Creo que fue un día que pasó factura a las piernas de todos, pero el objetivo principal era conservar energía", explicó.

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Seixas destacó que "las dos próximas jornadas serán muy duras y cruciales para decidir el Tour, al menos en lo que respecta al podio". "Me alegra haber tenido un día tranquilo", añadió. EFE