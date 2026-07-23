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Samara Joy, la nueva estrella del firmamento jazzero

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Mercedes Zabaleta

San Sebastián, 23 jul (EFE).- La vocalista neoyorquina Samara Joy ha abierto las actuaciones en el escenario del Auditorio Kursaal del 61 Festival de Jazz de San Sebastián con un espectacular concierto en el que ha derrochado a partes iguales voz, swing y emoción, unos ingredientes que explican que esta joven de 26 años esté destinada a ser la nueva estrella del género.

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 Vestida con un elegante traje marrón chocolate, la cantante ha entrado con aplomo en el auditorio donostiarra donde ya había empezado a tocar la formación de siete músicos que le acompaña.

Han bastado cuatro notas de su primer tema para que el público se haya percatado de lo que le venía encima: una voz descomunal, con una amplísimo registro y un gusto en las interpretaciones de clásicos estándar de jazz que Joy y su banda reinventan y actualizan.

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Tras el ritmo de bossa nova de 'Minha saudade', se ha dirigido al público para decir que es la primera vez visita San Sebastián, una ciudad a la que ha dedicado un pequeño guiño en 'Day by Day' al cambiar la letra por "more and more I love San Sebastián".

Durante todo el recital ha demostrado su capacidad para llegar a gravísimos y agudísimos como si nada, sin ningún gesto que denote esfuerzo, y que puede hacer lo que quiera en afinación y ritmo porque tiene la certeza absoluta de que no va a fallar.

Y así ha interpretado 'Ruby, My Dear' y Monk's Mood', dos oscuras piezas de Thelonious Monk, o 'Yesterdays', que ha arrancado suave pero que ha ido cogiendo velocidad para concluir en un auténtico estallido de Samara.

No ha olvidado a otros maestros como Duke Ellington, con la melancólica 'Sunset & The Mockingbird', y se ha mostrado divertida y chispeante en 'Little Things', en la que el saxo tenor Kendrick McCalliser se ha soltado con un excelente solo.

Cuando pasaba la hora y cuarto de concierto, Samara ha intentado poner fin a la velada, pero el público que ha abarrotado la sala quería más y ha regalado el bolero 'La puerta'.

El concierto ha terminado con un segundo bis, un blues intenso y desgarrador que no ha podido dejar indiferente a nadie.

"Es mi primera visita a España. La próxima vez lo haré mejor", ha dicho Samara Joy con su aura de niña aplicada. Parece difícil.

La plaza de La Trinidad, en pleno corazón de la Parte Vieja y auténtico germen del festival donostiarra, estrena también hoy su escenario con una noche de saxos: David Murray y Joe Lovano.

Ambos maestros, recibirán el premio Donostiako Jazzaldia en reconocimiento a sus carreras y sus aportaciones a la música.

Durante más de 50 años Murray ha dado forma al jazz moderno y se ha consolidado como uno de los instrumentistas más prolíficos con alrededor de 200 álbumes grabados e incontables colaboraciones.

"Me siento muy feliz de haber podido durar tanto en este trabajo en el que empecé con 20 años", ha señalado este jueves el músico en rueda de prensa.

A este su sexto Jazzaldia acude con una agrupación de jóvenes músicos para los que Murray no ha ahorrado bondades. Marta Sánchez, la pianista madrileña afincada en Nueva York a la que ha calificado de "heroína de los teclados", el batería "creativo" Russell Carter, y el "poeta del contrabajo" Luke Stewart.

Junto a ellos estará la esposa de Murray, Francesa Cinelli, que pondrá voz a la velada con sus poemas, que han servido de inspiración para su último álbum 'Birdly Serenade'.

El saxofonista ha dado algunas pinceladas de lo que será su concierto con temas de su último disco como 'Oisseaux de paradise', pero como buen músico de jazz ha reconocido que la selección de las canciones "se hace en el último momento, en el 'backstage'.

Joe Lovano se subirá al escenario de 'la Trini' con la formación Paramount Quartet, un conjunto intergeneracional que reúne a instrumentistas de la talla del guitarrista Julian Lage, el panameño criado en Nueva York Santi Debriano, al contrabajo, y Will Calhoun, conocido por su participación en el grupo 'Living Colour' a la batería.EFE

(foto)

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