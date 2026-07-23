Espana agencias

Pogacar: "Si sobrevivimos a mañana podremos intentar algo"

Guardar
Google icon

Orcières-Merlette (Francia), 23 jul (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia, se mostró preocupado por el estado de salud de algunos de sus compañeros de equipo y aseguró que si sobreviven a la etapa de este viernes podrán intentar algo.

"En la etapa de mañana iremos sobre la marcha. Si sobrevivimos a esa etapa, veremos qué podemos hacer. Cuando el equipo se motiva siempre se supera y supera las adversidades", dijo el jefe de filas del UAE, en buena situación para apuntarse su quinto Tour.

PUBLICIDAD

Pogacar lamentó el abandono del estadounidense Brando McNulty un día después de que el británico Adam Yates se viera afectado por una gastroenteritis, pero señaló que este último "va mejor".

"Vamos a echar de menos a Brandon, pero Adam está mejorando", dijo el esloveno, que recordó que todavía tiene otros compañeros como el belga Florian Vermeersch o el austríaco Felix Grobsschartmer.

PUBLICIDAD

"Creo que podremos afrontarlo. En la tercera semana todos los equipos están sufriendo ya y se nota en cada etapa. Seguimos luchando y creo que podremos conseguirlo", dijo el esloveno, que afirmó que afronta con confianza la etapa de este viernes con final en el Alpe d'Huez.

El líder del Tour aseguró que el maillot de la montaña "no es una prioridad" para él, pero señaló que su principal rival, el francés Valentin Paret Peintre, que tiene un punto menos, "tendrá que luchar duro para lograrlo". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sentadilla pistol, un ejercicio perfecto para fortalecer los glúteos y aumentar la masa muscular de tus piernas

Es ideal para mejorar el rango de movimiento y ganar fuerza

Sentadilla pistol, un ejercicio perfecto para fortalecer los glúteos y aumentar la masa muscular de tus piernas

Muere a los 88 años Paddy McNally, exnovio de Sarah Ferguson y figura de la Fórmula 1: sus días en Ibiza y el refugio que le dio tras el escándalo de Epstein

Su romance fue anterior al matrimonio con el expríncipe Andrés y se llevaban 22 años

Muere a los 88 años Paddy McNally, exnovio de Sarah Ferguson y figura de la Fórmula 1: sus días en Ibiza y el refugio que le dio tras el escándalo de Epstein

El sorprendente parecido entre un cuadro de El Bosco y la final del Mundial: “Es la mayor representación de un drama artístico del siglo XXI”

La diseñadora gráfica Irene Hernández ha comparado una de las imágenes más comentadas de la final entre España y Argentina con una pintura de hace más de 500 años

El sorprendente parecido entre un cuadro de El Bosco y la final del Mundial: “Es la mayor representación de un drama artístico del siglo XXI”

El día que una red criminal organizó el secuestro del príncipe Haakon de Noruega: “Querían usarlo como moneda de cambio para sacar a un amigo de la cárcel”

A raíz de lo que ocurrió, la familia real tomó la decisión de que se fuera a vivir junto a Mette-Marit

El día que una red criminal organizó el secuestro del príncipe Haakon de Noruega: “Querían usarlo como moneda de cambio para sacar a un amigo de la cárcel”

Tres incendios activos en la Comunidad de Madrid dejan 26 viviendas afectadas, más de 600 hectáreas calcinadas y decenas de vecinos evacuados o confinados en plena ola de calor

Al incendio que comenzó en Almorox (Toledo) se ha sumado un nuevo foco en San Martín de Valdeiglesias tras el incendio de un vehículo en el kilómetro 57 de la carretera M-501, y otro nuevo en Villa del Prado

Tres incendios activos en la Comunidad de Madrid dejan 26 viviendas afectadas, más de 600 hectáreas calcinadas y decenas de vecinos evacuados o confinados en plena ola de calor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La entrevista a Zapatero “ha sido una tomadura de pelo” para el PP: “El Gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación”

La entrevista a Zapatero “ha sido una tomadura de pelo” para el PP: “El Gobierno opera a modo de régimen utilizando los medios de comunicación”

La entrevista de Zapatero en 10 frases: su relación con el rescate de Plus Ultra, el papel de sus hijas y el origen de las joyas millonarias

Zapatero no aclara el origen de las joyas: las cataloga de “regalo personal sin afán patrimonial” y esperará a estar ante el juez para dar explicaciones

Seguro de coche por días: qué es, cómo funciona y qué beneficios tiene

Zapatero da la cara pero no explicaciones sobre el caso Plus Ultra: “Soy inocente y no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado”

ECONOMÍA

Cuándo se cobra la pensión en julio de 2026 según el banco: hasta cuatro días de diferencia entre entidades como CaixaBank, BBVA, Santander, ING...

Cuándo se cobra la pensión en julio de 2026 según el banco: hasta cuatro días de diferencia entre entidades como CaixaBank, BBVA, Santander, ING...

En qué consiste la nueva ‘Ley del Suelo’ de la Comunidad de Madrid: acelerar la construcción de viviendas y dar más poder a los ayuntamientos

El BCE congela los tipos de interés en el 2,25% tras el respiro de la inflación en junio

Ibai Llanos recibe una multa por publicidad encubierta en La Velada: la CNMC sanciona con hasta 1.780 euros a dos ‘influencers’ más

Más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibe otra ayuda social: el subsidio por desempleo es la más frecuente

DEPORTES

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

La guía definitiva de la Velada del Año VI: a qué hora verlo y el orden de los combates hasta el premio que puedes ganar con tus predicciones y los artistas invitados

El guiño del Atlético de Madrid a Ferran Torres: “Oh Steve” en honor a “¡Oh Ferran!” y carrusel de fotos con los jugadores rojiblancos

Adeyemi y los curiosos tiempos que ha seguido el FC Barcelona: siete días desde su llegada, sin entrenar y un anuncio oficial tardío

De “unicornio” a circuito lleno: el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1 presume de “la curva más grande y fiera del mundo”

Rodri será sometido a una operación de espalda que podría retrasar su incorporación a la pretemporada