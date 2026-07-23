Pogacar: "Si sobrevivimos a mañana podremos intentar algo"

Orcières-Merlette (Francia), 23 jul (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia, se mostró preocupado por el estado de salud de algunos de sus compañeros de equipo y aseguró que si sobreviven a la etapa de este viernes podrán intentar algo.

"En la etapa de mañana iremos sobre la marcha. Si sobrevivimos a esa etapa, veremos qué podemos hacer. Cuando el equipo se motiva siempre se supera y supera las adversidades", dijo el jefe de filas del UAE, en buena situación para apuntarse su quinto Tour.

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Pogacar lamentó el abandono del estadounidense Brando McNulty un día después de que el británico Adam Yates se viera afectado por una gastroenteritis, pero señaló que este último "va mejor".

"Vamos a echar de menos a Brandon, pero Adam está mejorando", dijo el esloveno, que recordó que todavía tiene otros compañeros como el belga Florian Vermeersch o el austríaco Felix Grobsschartmer.

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"Creo que podremos afrontarlo. En la tercera semana todos los equipos están sufriendo ya y se nota en cada etapa. Seguimos luchando y creo que podremos conseguirlo", dijo el esloveno, que afirmó que afronta con confianza la etapa de este viernes con final en el Alpe d'Huez.

El líder del Tour aseguró que el maillot de la montaña "no es una prioridad" para él, pero señaló que su principal rival, el francés Valentin Paret Peintre, que tiene un punto menos, "tendrá que luchar duro para lograrlo". EFE

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