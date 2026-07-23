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Mejoran los fuegos en Castilla y León pero preocupa el de Ávila, que avanza con virulencia

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Valladolid, 23 jul (EFE).- Evolución favorable de los incendios forestales en Castilla y León este jueves; el trabajo del operativo de extinción ha permitido rebajar la gravedad en los fuegos de Rábano de Aliste (Zamora), Retortillo (Soria) y el de Castropodame (León), aunque a esta hora el que más preocupa es el de Burgohondo (Ávila), que avanza de forma virulenta.

El incendio que se declaró el miércoles en Burgohondo (Ávila) ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo, ante el avance de unas llamas a una velocidad de 3 kilómetro en 40 minutos.

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Además de las evacuaciones, incluyendo dos cámpines y un núcleo de turismo rural, y el confinamiento de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo, las llamas se han adentrado en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, uno de los espacios más singulares de la provincia, donde habita una de las principales colonias de buitre negro de Europa y que ha sido "prácticamente arrasado".

Mientras, en León, el fuego de Castropodame evoluciona favorablemente y los cerca de doscientos vecinos de las localidades de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero podrían regresar esta noche a sus casas tras conseguir los medios de extinción perimetrar el avance del fuego.

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Castilla y León tiene activos, en estos momentos, diez incendios forestales: Burgohondo (Ávila), en IGR-2; Los de Rábano (Zamora), Castropodame (León), Murias de Ponjos (León) y Brieva (Segovia), en nivel IGR-1; y como activos los de La Baña, Selas, Requejo y Corus, los tres en León, y en Melgar de Fernamental (Burgos).

Además, en Soria, la Junta de Castilla y León ha rebajado este jueves a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 el incendio de Retortillo al considerar que han desaparecido las circunstancias que motivaron la declaración del nivel de emergencia por el avance del gran incendio originado en La Mierla (Guadalajara).

La evolución “muy favorable” del incendio en el frente más próximo a Castilla y León ha permitido retirar, una vez concluyan sus trabajos durante la tarde, los medios del operativo Infocal que permanecían desplegados en la zona, en coordinación con el dispositivo Infocam de Castilla-La Mancha.

En Zamora, la buena evolución del fuego en Rábano de Aliste (Zamora) ha permitido rebajar el nivel de peligrosidad a IGR 1, y además se ha desconfinado el municipio; y evoluciona también bien el fuego de Brieva (Segovia), sin restricciones después de tener que evacuar a más de 400 vecinos de 8 pueblos y confinar una localidad.EFE

(foto) (vídeo)

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