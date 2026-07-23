El Castellón ficha al delantero angoleño David Nzanza

Castellón, 23 jul.(EFE).- El Castellón anunció este jueves la contratación de David Nzanza, atacante procedente del Leça FC, tras alcanzar un acuerdo para su traspaso los dos clubes.

Nzanza, que en septiembre cumplirá 23 años de edad, anotó 14 goles en el campeonato portugués de Tercera división con el Leça la pasada temporada y firma por la entidad castellonense hasta el 30 de junio de 2030.

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El nuevo futbolista castellonense se formó en el "GD Interclube de Angola, Nzanza dio el salto a Europa en 2022 para incorporarse a la cantera del SC Braga, donde se foguearía en su filial y en las categorías de la Liga Revelação. Posteriormente prosiguió su desarrollo en el fútbol checo, defendiendo los colores del SC Znojmo y del Baník Ostrava B, antes de firmar por el Leça FC", según explicó el Castellón.

Nzanza fue internacional con la selección sub-17 de Angola y disputó el Mundial y la Copa África de la categoría en 2019.

El atacante es delantero centro pero también puede jugar en los costados y "se caracteriza por su desborde, su llegada al área y su versatilidad para ocupar tanto la punta como las bandas", puntualizó en club castellonense. EFE

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