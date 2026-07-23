Arenas, Montero y Zancajo, designados senadores por el Parlamento andaluz

Sevilla, 23 jul (EFE).- El expresidente del PP de Andalucía Javier Arenas; la exvicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero; y el periodista Álvaro Zancajo, hasta ahora miembro de Vox en el consejo de administración de la RTVA, han sido designados este jueves senadores por el Parlamento regional.

Arenas, Montero y Zancajo se encuentran entre los nueve senadores designados por el Pleno del Parlamento por la comunidad autónoma, concretamente cuatro del PP-A; tres del PSOE, y dos de Vox, surgidos de los resultados de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

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Como consecuencia de los resultados de los comicios, al PP le correspondían cinco senadores, pero ha cedido uno a Vox, en virtud del acuerdo de gobierno alcanzado entre ambas formaciones.

Los senadores elegidos por parte del PP son el actual secretario del grupo popular en la Cámara Alta, Javier Arenas; el expresidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y los exdiputados autonómicos Francisco Javier Oblaré y Virginia Pérez.

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Arenas repite como senador, Cámara a la que llegó en 2008 después de haber tenido escaño en ella entre 1994 y 1996, de modo que, de acabar la legislatura, sumará 24 años en el Senado, 22 de ellos de forma continuada, mientras que se mantiene en la política activa desde que en 1983 entrase en el Ayuntamiento de Sevilla como concejal, hace ahora 43 años.

Aguirre, por su parte, ha sido consejero de Salud y Familias durante la pandemia y luego presidente del Parlamento de Andalucía, cargo que deja este jueves para asumir su escaño como senador mientras Virginia Pérez ha sido concejala, presidenta del PP de Sevilla y diputada autonómica y Oblaré ha ejercido como diputado provincial en Málaga y diputado andaluz.

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Por parte del PSOE han sido elegidos la actual secretaria general de este partido, María Jesús Montero, y Susana Díaz y Juan Espadas, quienes repiten como representantes autonómicos en la Cámara Alta.

Se da la circunstancia de que los tres senadores del PSOE andaluz han sido -o son ahora mismo- secretarios generales del partido y que los tres han tenido cargos institucionales.

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En el caso de Susana Díaz, fue presidenta de la Junta entre 2013 y 2019; Juan Espadas fue alcalde de Sevilla entre 2015 y 2022; y María Jesús Montero -actual secretaria general andaluza- ha sido vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda entre 2018 y 2026, cuando pasó a ser candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y luego diputada autonómica.

Vox cuenta como senadores con el periodista Álvaro Zancajo, quien hasta ahora era miembro del consejo de administración de la RTVA y quien fue jefe de campaña en las elecciones andaluzas de 2022 con Macarena Olona como candidata y a quien investiga la Oficina Andaluza Antifraude por la posible incompatibilidad de su cargo en la RTVA con su cargo al frente de la comunicación de Vox.

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También ha designado a María Pastor, quien ostentaba la Dirección de la Oficina de la Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla.

Los senadores comparecieron este miércoles ante la comisión consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento, que declaró la idoneidad de todos ellos.

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Tanto Jesús Aguirre, que dejará su escaño por Córdoba para centrarse en su nueva responsabilidad como senador y será sustituido en la Cámara andaluza por Míriam Ortiz, como María Jesús Montero, no tuvieron que comparecer ante dicha comisión de nombramientos al ser diputados electos. EFE