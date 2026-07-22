Jueves, 23 de julio de 2026

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FÚTBOL FEMENINO/ANÁLISIS

Madrid. La marcha de numerosas futbolistas a la potente liga inglesa provoca una nueva realidad en el fútbol femenino español. Los motivos que llevan a la jugadoras a marcharse son diversos: mejora económica, mayor competitividad o nuevos retos, pero la realidad es que la Liga F pierde talento, mientras la competición británica sigue consolidándose como la mejor de Europa.

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CICLISMO TOUR

Voiron-Orcières-Merlette (Francia). A cuatro días de su final, el Tour vive otra etapa de montaña entre Voiron y la estación alpina de Orcières-Merlette, de 185.2 kilómetros, final en alto y cinco puertos: dos de ellos de primera categoría, uno de segunda y dos de tercera. Información de Luis Miguel Pascual y Carlos de Torres.

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GOLF LIV

Redacción deportes. LIV Golf, la liga saudí, reanuda este jueves su calendario después de seis semanas de parón con la celebración del torneo del Reino Unido, donde el español Jon Rahm podría proclamarse campeón por tercer año consecutivo a falta de otras dos pruebas para el final de la temporada.

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTOMOVILISMO

- Previa del Gran Premio de Hungría, 11ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa de viernes a domingo en el Hungaroring

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CICLISMO

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). 18ª etapa: Voiron-Orcières-Merlette, de 185,2 kms. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

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ESGRIMA

- Campeonatos del Mundo, en Hong Kong (hasta 30).

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FÚTBOL

- Análisis: La marcha de numerosas futbolistas a la potente liga inglesa provoca una nueva realidad en el fútbol femenino español. Los motivos que llevan a la jugadoras a marcharse son diversos: mejora económica, mayor competitividad o nuevos retos, pero la realidad es que la Liga F pierde talento, mientras la competición británica sigue consolidándose como la mejor de Europa.

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- Recibimiento de la ciudad de Don Benito al futbolista internacional Pedro Porro, reciente campeón del mundo con la selección española, con un acto institucional y ciudadano en la ciudad deportiva que lleva su nombre. (FOTO)(VÍDEO)

- Entrenamiento del Barcelona en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, 9.30. (VÍDEO)

- Presentación del delantero alemán Karim Adeyemi, que este jueves se convertirá en el segundo fichaje del equipo de Hansi Flick. Oficina Comercial del Spotify Camp Nou. (FOTO)(VÍDEO)

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- El Real Madrid se entrena a puerta cerrada en su ciudad deportiva a partir de las 10.00

- Presentación de los fichajes del Málaga CF Fernando Calero, Juan Cruz y Carlos Dotor (12.30).

- El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Marc Ciria valora la resolución del Tribunal Català de l'Esport sobre el proceso electoral de la entidad azulgrana. Cámara de Comercio de Barcelona (Av. Diagonal, 452), 10.00.

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- Acto de renovación de la delantera noruega del Barcelona Caroline Graham Hansen. Oficina Comercial del Spotify Camp Nou, 12.00.

- Análisis del primer tramo de la pretemporada del Espanyol tras finalizar la concentración en Navata (Girona).

- Amistoso de pretemporada Girona-Alavés (10:30)

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GOLF

- LIV Golf. Torneo en Rocester (Reino Unido) (hasta 26).

- DP World Tour. 3M Open, en el TPC Twin Cities de Blaine (EEUU) (hasta 26).

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PIRAGÜISMO

- Campeonatos del Mundo de eslalon, en Oklahoma City (EEUU) (hasta 25).

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TENIS

- Torneos ATP 250 de Kitzbuehel (Austria) (hasta 25) y Estoril (Portugal)(hasta 26).

- Torneos WTA 250 de Praga y Hamburgo (Alemania) (hasta 26).

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WATERPOLO

- Superfinal de la Copa del Mundo masculina, en Sydney (Australia) (hasta 26). Cuartos de final: España-Australia (10.30 CET).

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