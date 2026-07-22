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Confinada la población de Rábano de Aliste (Zamora) por el incendio forestal

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Zamora, 23 jul (EFE).- La población de Rábano de Aliste (Zamora), en cuyo casco urbano residen habitualmente 55 vecinos que se multiplican en época veraniega, se encuentra confinada desde esta medianoche por el incendio forestal que se declaró el miércoles por la tarde en ese municipio del oeste de la provincia de Zamora próximo a Portugal.

El confinamento de la población, del que ha informado el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, se ha producido ante el avance de las llamas y la evolución desfavorable de ese incendio declarado de nivel de gravedad potencial dos, en una escala de cero a tres, por la amenaza que supone para poblaciones.

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El incendio, que se inició sobre las siete y media de la tarde, obligó tres horas después a decretar ese nivel de gravedad dos por la evolución desfavorable a causa del viento y el tipo de superficie afectada, entre la que hay forestal arbolada, monte bajo y matorral.

En las labores de extinción se han movilizado hasta el momento 32 medios de extinción de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora, entre ellos dos medios aéreos que tuvieron que retirarse antes del ocaso y no volverán a actuar hasta por la mañana.

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Entre los medios de extinción que trabajan esta noche en sofocar las llamas figuran un técnico, siete agentes forestales, cinco cuadrillas terrestres, dos helitotransportadas, ocho autobombas, seis retenes de maquinaria y una dotación del parque de bomberos de Aliste del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora.

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aff/fp

(foto)

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