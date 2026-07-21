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Se descarta el retorno de los 400 vecinos desalojados por el incendio de Brieva (Segovia)

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Segovia, 21 jul (EFE).- El incendio del término segoviano de Brieva continúa en el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial, mantiene evacuados ocho núcleos de población y confinado el municipio de Pelayos del Arroyo, y se descarta por el momento el retorno de los más de 400 vecinos que han tenido que dejar sus viviendas.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha acordado mantener las medidas de protección tras analizar la situación con un primer vuelo de reconocimiento sobre el área afectada.

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Según ha informado la Junta de Castilla y León, la abundancia de humo en el interior del perímetro del incendio impide garantizar todavía el regreso seguro de la población evacuada, unas 420 personas.

De este modo, continúan desalojados los núcleos de Tenzuela, Losana de Pirón, Carrascal de la Cuesta, La Cuesta, Aldeasaz, Berrocal, Caballar y Santo Domingo de Pirón, mientras que también permanece confinado el municipio de Pelayos del Arroyo, una medida adoptada este lunes.

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La delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, y el director técnico de Extinción, José Luis Sánchez, han explicado que el fuego no ha originado daños personales y se ha declarado en una zona de pasto para la ganadería, con pacas de paja que cuesta mucho apagar.

Los dos responsables han descartado por el momento que peligre el parque natural de Guadarrama. Sobre el origen del fuego, aún se analizan las causas.

El incendio, que se declaró alrededor de las 15:30 horas del lunes, evoluciona favorablemente tras una noche de intenso trabajo del operativo de extinción, que ha logrado asegurar buena parte del perímetro mediante el empleo de buldóceres.

Pese a ello, permanecen cortadas al tráfico cuatro carreteras provinciales: la SG-P-2222, entre Turégano y Torrecaballeros; la SG-V-2362, la SG-V-2366 y la SG-V-2312.

Fuentes del operativo han explicado a EFE que no hay llama fuera del perímetro, aunque sí muchos puntos aún calientes que entrañan riesgos. EFE

jmm/erbq/mam

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