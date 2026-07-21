Sánchez, sobre los 3 últimos crímenes machistas: "Estamos ante una tragedia insoportable"

Madrid, 21 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su solidaridad a los familiares y amigos de las tres mujeres que han sido víctimas de asesinatos machistas en Madrid, Málaga y Toledo, una tragedia "insoportable", ha dicho, que la sociedad no puede normalizar ni aceptar.

En un mensaje en la red social X, se ha referido así al asesinato de una mujer en una vivienda de Benahavís (Málaga), hallada muerta con un corte en el cuello por arma blanca, y al de otra mujer que ha sido presuntamente asesinada este martes también con un arma blanca por su pareja, un hombre de 48 años que ha sido detenido por la Guardia Civil en la localidad toledana de Alameda de la Sagra.

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También al asesinato de Aicha, una mujer de nacionalidad marroquí que falleció el pasado 17 de julio tras permanecer hospitalizada con quemaduras graves después de ser rociada por orden de su marido el pasado mes febrero con un líquido inflamable y prendida fuego en localidad de Sevilla la Nueva (Madrid).

"Estamos ante una tragedia insoportable que nos golpea como sociedad y que no podemos normalizar ni aceptar", ha insistido el presidente del Gobierno que ha pedido "más unidad, firmeza y compromiso de toda la sociedad. Porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva".

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Y ha recordado que tanto víctimas como testigos pueden llamar al teléfono 016: "Denuncia. No estás sola". EFE