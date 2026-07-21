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Ruiz de Galarreta y Berenguer regresan al grupo mientras Yuri sigue al margen

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Bilbao, 21 jul (EFE).- El regreso de Alex Berenguer y de Iñigo Ruiz de Galarreta, ambos ausentes en el entrenamiento del lunes, ha sido lo más destacado de la segunda sesión del Athletic Club en su tercera semana de pretemporada, en la que no ha participado Yuri Berchiche.

En los primeros quince minutos abiertos a los medios de comunicación, al igual que ayer, no se ha visto al lateral zurdo en el campo de entrenamiento, probablemente a causa de la gestión de cargas, ya que, por parte del club, no se ha informado de que presente ningún problema físico.

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Berenguer y Ruiz de Galarreta sí han trabajado a las órdenes de Edin Terzic en un grupo en el que ha repetido Mikel Vesga, que volvió el lunes tras varias sesiones al margen, y en el que además de los mundialistas tampoco han estado los lesionados Dani Vivian, Maroan Sannadi, Nico Serrano y Andoni Gorosabel.

Estos cuatro futbolistas se perfilan como bajas seguras para el amistoso de mañana miércoles en Las Llanas frente al Sestao River (19.30 horas), tercer test de preparación de los ocho que tiene programados el Athletic en la pretemporada.

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Después de este partido la plantilla rojiblanca completará la semana con dos nuevas sesiones, jueves y viernes, y un nuevo amistoso. Será el sábado (19.00 horas) en el campo de Gazituaga de Zamudio contra el Eibar. EFE

ibn/sf/jpd

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