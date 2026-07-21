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La Guardia Civil detecta un aumento del uso de criptomonedas para financiar el terrorismo

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(Corrige una errata en la palabra 'criptomonedas' en el titular de la NA2231)

Madrid, 21 jul (EFE).- La Guardia Civil ha detectado un incremento del uso de criptomonedas para financiar a grupos terroristas incluso con la utilización de inteligencia artificial para gestionar multitud de 'wallets' (monederos digitales) y programar transacciones, así como a través de cajeros 'cripto'.

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Así lo ha manifestado este martes el jefe del Departamento de Investigaciones contra la Financiación del Terrorismo del instituto armado, el teniente Juan María Vaquero, en el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid sobre 'El riesgo de los criptoactivos', organizado por el Consejo General del Notariado.

"Cada vez tenemos más investigaciones de financiación del terrorismo con criptomonedas", ha dicho el teniente Vaquero, que ha explicado que para los terroristas es muy sencillo dar una aparente seguridad al donante con las crioptomonedas.

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Y al respecto ha abundado: "Se confían, mandan pequeñas cantidades cien o 90 dólares y acabamos teniendo campañas como la última que investigamos de aportaciones de 200 dólares en la que recaudaron más de un millón y medio para Hamas".

"Parece que los números son pequeños si lo vemos desde la óptica de España pero luego en el ámbito global de los grupos terroristas están levantando bastante cantidad de fondos con criptomonedas", ha insistido.

Pero ha aclarado que no es la forma mayoritaria de financiación de las organizaciones terroristas "que todavía siguen moviendo mucha cantidad de fondos en efectivo o a través de empresas pantalla, cuentas y remesadoras, aunque está incrementándose cada día más".

Entre las futuras amenazas en este ámbito ha mencionado los denominados NFT (tóquenes no fungibles), "que ofrecen una posibilidad para financiación del terrorismo y también para el blanqueo de capitales".

"Si a un grupo terrorista se le ocurre por ejemplo publicar diez NFT, que pueden ser por ejemplo diez fotos artísticas, y luego los ofrece en telegram a sus fieles por 10.000 dólares cada uno es una operativa de la que nosotros no vamos a saber nada si no tenemos visión de ese canal en el que están compartiendo la información privilegiada", ha comentado.

Y también ha advertido del uso de los cajeros automáticos de criptomonedas que igualmente permiten transacciones para financiar a grupos terroristas.

No obstante ha destacado que la principal nueva amenaza es el uso de inteligencia artificial (IA) con aplicaciones como la que genera identidades falsas o para la gestión de multitud de 'wallets' (monederos digitales) y de transacciones de criptomonedas que se pueden programar y que "complican las investigaciones y la trazabilidad una barbaridad".

En este sentido Juan María Vaquero ha señalado que la Guardia Civil trata de contrarrestarlo con el uso igualmente de la IA sobre todo "para que la primera fase de trazar los fondos no sea manual".

También ha participado en el curso el jefe de Sección de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Fernando Sanz Ayuso, que ha subrayado que España es el quinto país con más cajeros del mundo que permiten cambiar criptomonedas por dinero y que ya están en cualquier centro comercial.

Y ha advertido de que está costando que las empresas proveedoras de servicios de cambio de monedas virtuales apliquen la cultura de control y de denuncia que les exige ya la ley en España y que hace que estén obligadas a adoptar las medidas establecidas para la prevención del blanqueo de capitales. EFE

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