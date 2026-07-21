El viento complica extinción del fuego de Ejulve (Teruel) y crece la superficie afectada

Zaragoza, 21 jul (EFE).- El incendio forestal de Ejulve (Teruel) continúa activo y sigue aumentando la superficie afectada, que alcanza los 8 kilómetros, mientras el viento cambiante complica las labores de extinción, si bien el Gobierno de Aragón no prevé por el momento nuevas evacuaciones y mantiene como prioridad la protección de las poblaciones y de los bienes amenazados.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado instalado en Ejulve, donde ha hecho hincapié en los días "dramáticos" que atraviesa la comunidad por la sucesión de incendios forestales y ha agradecido el trabajo de alcaldes, agricultores, bomberos, efectivos de distintas administraciones y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como la colaboración de otras comunidades autónomas y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

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Azcón ha explicado que el incendio permanece activo y que el cambio constante en la dirección del viento ha obligado a modificar la estrategia de extinción. Ha precisado que la preocupación inicial se centraba en la cabeza del incendio, pero ahora los esfuerzos se concentran en la zona donde comenzaron las llamas debido a la evolución del viento.

El presidente ha indicado que la prioridad sigue siendo la defensa de las poblaciones afectadas y la atención a los vecinos evacuados de Molinos, que están siendo trasladados progresivamente desde el pabellón de Alcorisa a albergues y hoteles para mejorar sus condiciones de alojamiento mientras no sea seguro regresar a sus viviendas.

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Asimismo, ha confirmado que no existe previsión de nuevas evacuaciones, aunque ha insistido en que la evolución del incendio depende de las condiciones meteorológicas, por lo que Cuevas de Cañart, Ladruñán y Dos Torres de Mercader siguen en preaviso.

Por su parte, el vicepresidente del Ejecutivo aragonés, Alejandro Nolasco, ha informado de que el incendio presenta un perímetro lineal de unos seis kilómetros y ha destacado que el flanco derecho se encuentra estabilizado, mientras que las mayores dificultades se concentran ahora en el sector próximo al punto de origen, donde el fuego ha alcanzado una zona de pinar de repoblación.

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Nolasco ha explicado que trabajan en la extinción más de 150 efectivos y siete medios aéreos y también ha confiado en que la previsión de que no haya que desalojar nuevas localidades se mantenga.

También ha subrayado que el viento errático, la humedad inferior al 20 % y las altas temperaturas continúan siendo los principales condicionantes para controlar el incendio.

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El consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, ha coincidido en que el principal problema es la inestabilidad del viento, ya que obliga a modificar continuamente el dispositivo de extinción y dificulta fijar un frente estable de trabajo.

No obstante, ha señalado que se ha conseguido ralentizar el avance de la cabeza del incendio y estabilizar ambos flancos para intentar contener el fuego dentro del valle y evitar que alcance masas forestales de mayor entidad.

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Biendicho ha afirmado que el objetivo inmediato es cerrar el perímetro, que ha superado las 1.100 hectáreas, estabilizar el incendio y avanzar posteriormente hacia su control y extinción.

Además, ha insistido en lanzar un mensaje de prudencia a la población y ha recordado que las causas del incendio continúan bajo investigación por parte de la Guardia Civil y del Seprona, por lo que ha evitado realizar cualquier valoración al respecto, aunque ha avanzado que podría estar relacionado con un fenómeno natural.

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El Gobierno de Aragón mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) en Situación Operativa 2, Nivel 2, y anoche se tuvo que activar la Unidad Militar de Emergencias, además de evacuar de forma preventiva la localidad de Molinos y tres masías.

Esta tarde está prevista una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para evaluar la situación de los incendios que afectan a la comunidad, incluido el de Plan, en el Pirineo oscense y cuya extinción se está viendo dificultada por la orografía. EFE

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