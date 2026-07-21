Espana agencias

El viento complica extinción del fuego de Ejulve (Teruel) y crece la superficie afectada

Guardar
Google icon

Zaragoza, 21 jul (EFE).- El incendio forestal de Ejulve (Teruel) continúa activo y sigue aumentando la superficie afectada, que alcanza los 8 kilómetros, mientras el viento cambiante complica las labores de extinción, si bien el Gobierno de Aragón no prevé por el momento nuevas evacuaciones y mantiene como prioridad la protección de las poblaciones y de los bienes amenazados.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado instalado en Ejulve, donde ha hecho hincapié en los días "dramáticos" que atraviesa la comunidad por la sucesión de incendios forestales y ha agradecido el trabajo de alcaldes, agricultores, bomberos, efectivos de distintas administraciones y de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como la colaboración de otras comunidades autónomas y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

PUBLICIDAD

Azcón ha explicado que el incendio permanece activo y que el cambio constante en la dirección del viento ha obligado a modificar la estrategia de extinción. Ha precisado que la preocupación inicial se centraba en la cabeza del incendio, pero ahora los esfuerzos se concentran en la zona donde comenzaron las llamas debido a la evolución del viento.

El presidente ha indicado que la prioridad sigue siendo la defensa de las poblaciones afectadas y la atención a los vecinos evacuados de Molinos, que están siendo trasladados progresivamente desde el pabellón de Alcorisa a albergues y hoteles para mejorar sus condiciones de alojamiento mientras no sea seguro regresar a sus viviendas.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha confirmado que no existe previsión de nuevas evacuaciones, aunque ha insistido en que la evolución del incendio depende de las condiciones meteorológicas, por lo que Cuevas de Cañart, Ladruñán y Dos Torres de Mercader siguen en preaviso.

Por su parte, el vicepresidente del Ejecutivo aragonés, Alejandro Nolasco, ha informado de que el incendio presenta un perímetro lineal de unos seis kilómetros y ha destacado que el flanco derecho se encuentra estabilizado, mientras que las mayores dificultades se concentran ahora en el sector próximo al punto de origen, donde el fuego ha alcanzado una zona de pinar de repoblación.

Nolasco ha explicado que trabajan en la extinción más de 150 efectivos y siete medios aéreos y también ha confiado en que la previsión de que no haya que desalojar nuevas localidades se mantenga.

También ha subrayado que el viento errático, la humedad inferior al 20 % y las altas temperaturas continúan siendo los principales condicionantes para controlar el incendio.

El consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, ha coincidido en que el principal problema es la inestabilidad del viento, ya que obliga a modificar continuamente el dispositivo de extinción y dificulta fijar un frente estable de trabajo.

No obstante, ha señalado que se ha conseguido ralentizar el avance de la cabeza del incendio y estabilizar ambos flancos para intentar contener el fuego dentro del valle y evitar que alcance masas forestales de mayor entidad.

Biendicho ha afirmado que el objetivo inmediato es cerrar el perímetro, que ha superado las 1.100 hectáreas, estabilizar el incendio y avanzar posteriormente hacia su control y extinción.

Además, ha insistido en lanzar un mensaje de prudencia a la población y ha recordado que las causas del incendio continúan bajo investigación por parte de la Guardia Civil y del Seprona, por lo que ha evitado realizar cualquier valoración al respecto, aunque ha avanzado que podría estar relacionado con un fenómeno natural.

El Gobierno de Aragón mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) en Situación Operativa 2, Nivel 2, y anoche se tuvo que activar la Unidad Militar de Emergencias, además de evacuar de forma preventiva la localidad de Molinos y tres masías.

Esta tarde está prevista una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para evaluar la situación de los incendios que afectan a la comunidad, incluido el de Plan, en el Pirineo oscense y cuya extinción se está viendo dificultada por la orografía. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno insiste en apoyar a Zapatero pese a que su socio ratifica que dirigió el rescate de Plus Ultra: “Seguimos defendiendo su presunción de inocencia”

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, evita valorar la declaración de Julio Martínez Martínez y reivindica que el préstamo de 53 millones a la aerolínea fue avalado por la SEPI, revisado por la Justicia y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas

El Gobierno insiste en apoyar a Zapatero pese a que su socio ratifica que dirigió el rescate de Plus Ultra: “Seguimos defendiendo su presunción de inocencia”

Resultados ganadores del Super Once del 21 julio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados ganadores del Super Once del 21 julio

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

200 euros de multa si pillan a tu hijo fumando: así son las sanciones de la nueva ley del tabaco

Por primera vez, será ilegal que los menores de edad fumen o consuman cualquier producto relacionado con el tabaco

200 euros de multa si pillan a tu hijo fumando: así son las sanciones de la nueva ley del tabaco

El 36% de las víctimas de violencia laboral en España no denuncia: el miedo a represalias es la principal razón

El silencio de víctimas y testigos deja sin sanción más de la mitad de los casos, en el 56% no se abre expediente disciplinario y en el 46% no hay ni amonestación, según un estudio de CCOO

El 36% de las víctimas de violencia laboral en España no denuncia: el miedo a represalias es la principal razón
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los 12 acuerdos firmados entre Marruecos y Francia: impulso al transporte, cooperación en educación y cultura o feminismo

Estos son los 12 acuerdos firmados entre Marruecos y Francia: impulso al transporte, cooperación en educación y cultura o feminismo

Julio Martínez Martínez admite que Análisis Relevante siguió pagando a las hijas de Zapatero aunque su empresa dejó de prestar servicios en 2022

El Supremo suspende a un guardia civil por insultar a su superior: reveló su identidad como agente cuando estaba fuera de servicio en un pub

Cómo saber si un taller es legal: claves para comprobar que cumple la normativa y evitar problemas con tu vehículo

Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, habla del sueldo de los jueces y de las oposiciones: “Es un sistema brutal, por no decir bestial”

ECONOMÍA

El 36% de las víctimas de violencia laboral en España no denuncia: el miedo a represalias es la principal razón

El 36% de las víctimas de violencia laboral en España no denuncia: el miedo a represalias es la principal razón

La presión de Estados Unidos precipita el cierre de todos los hoteles de Meliá en Cuba a partir de este viernes

Los propietarios de zonas tensionadas esquivan el control de precios y se pasan al alquiler de temporada

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de julio

DEPORTES

La FIFA deja fuera de la votación para el mejor 11 del Mundial a Cubarsí, Laporte o Dani Olmo: la Selección cuenta con seis candidatos

La FIFA deja fuera de la votación para el mejor 11 del Mundial a Cubarsí, Laporte o Dani Olmo: la Selección cuenta con seis candidatos

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial

Todas las actuaciones de la celebración del Mundial de España en la Plaza de Cibeles

Así te hemos contado la celebración de la Selección en Madrid, en directo| Los campeones del mundo celebran la segunda estrella en Cibeles, en vivo